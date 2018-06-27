Главное политическое событие лета: о чем Путин и Трамп планируют говорить на саммите

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу с глазу на глаз, обсудят двусторонние отношения и вопросы разоружения. Таков главный итог переговоров президента РФ с помощником президента США Джоном Болтономв Кремле.
Договоренность есть, время и место встречи Путина и Трампа определены, но по согласованию с американской стороной об этом будет объявлено завтра Кремлем и Белым домом. Известно лишь, что саммит состоится на нейтральной территории, в некой третьей стране, что устраивает и Путина и Трампа.
Определены и темы будущей встречи. Первая — стратегическая стабильность. Вторая — контроль за ядерными вооружениями. Третья — региональная проблематика: Северная Корея, выход США из иранской ядерной сделки, Сирия, Украина. Причем последний пункт включен в повестку по просьбе России. Есть данные, что американцы говорили об этой проблеме как о чем-то второстепенном, как будто они потеряли к ней интерес.
Интрига сохранялась до последнего, даже на протокольной встрече Путин и советник Болтон ни словом не обмолвились о предстоящем саммите.
Бесспорно, встреча лидеров России и США будет главным политическим событием этого лета. За ней с некоторой ревностью будут следить и Лондон, и Брюссель, и Берлин. Из-за нынешних торговых войн между Старым Светом и Новым Европа гадает, куда качнется маятник в Вашингтоне. Сейчас все пытаются читать между строк.
На саммите, по всей вероятности, некоторые острые углы — такие, как антироссийские санкции и захват нашей дипломатической собственности — постараются обойти. Тактика логичная: если хочешь возобновить контакты, то начинать встречу с обмена старыми претензиями, вероятно, не стоит. Есть и другие, глобальные темы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Определены и темы будущей встречи. Первая — стратегическая стабильность. Вторая — контроль за ядерными вооружениями. Третья — региональная проблематика: Северная Корея, выход США из иранской ядерной сделки, Сирия, Украина. Причем последний пункт включен в повестку по просьбе России. Есть данные, что американцы говорили об этой проблеме как о чем-то второстепенном, как будто они потеряли к ней интерес.
Интрига сохранялась до последнего, даже на протокольной встрече Путин и советник Болтон ни словом не обмолвились о предстоящем саммите.
Бесспорно, встреча лидеров России и США будет главным политическим событием этого лета. За ней с некоторой ревностью будут следить и Лондон, и Брюссель, и Берлин. Из-за нынешних торговых войн между Старым Светом и Новым Европа гадает, куда качнется маятник в Вашингтоне. Сейчас все пытаются читать между строк.
На саммите, по всей вероятности, некоторые острые углы — такие, как антироссийские санкции и захват нашей дипломатической собственности — постараются обойти. Тактика логичная: если хочешь возобновить контакты, то начинать встречу с обмена старыми претензиями, вероятно, не стоит. Есть и другие, глобальные темы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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