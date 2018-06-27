Ушаков: РФ и США договорились о месте проведения встречи Путина и Трампа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что договоренность о проведении саммита РФ и США этим летом достигнута.
Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи Путина с помощником президента США Джоном Болтоном, передает «Интерфакс».
Юрий Ушаков, помощник президента РФ: «Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения, и об этом, очевидно, мы совместно с американскими коллегами объявим завтра».
Ушаков уточнил, что для переговоров выбрана третья страна, которая должна стать «комфортной точкой» встречи. Напомним, ранее СМИ сообщали, что саммит может состояться в Вене или в Хельсинки.
Помощник российского президента добавил, что по итогам переговоров Путина и Болтона не были подписаны какие-либо документы, однако совместное заявление России и США может быть подписано на саммите глав государств.
Юрий Ушаков: «Шла речь о том, что президенты могут договориться о совместном заявлении, которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане каких-то совместных действий на международной арене для обеспечения международной стабильности и безопасности».
Ушаков добавил, что темой беседы Путина и Болтона стало общее состояние двусторонних отношений. Кроме того, обсуждались стратегическая стабильность, контроль над ядерными вооружениями, ситуации в Сирии и на Украине, а также тема предполагаемого вмешательства России в выборы. Вопросы санкций и ситуация с дипломатическими представительствами двух стран не обсуждались.
Юрий Ушаков, помощник президента РФ: «Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения, и об этом, очевидно, мы совместно с американскими коллегами объявим завтра».
Ушаков уточнил, что для переговоров выбрана третья страна, которая должна стать «комфортной точкой» встречи. Напомним, ранее СМИ сообщали, что саммит может состояться в Вене или в Хельсинки.
Помощник российского президента добавил, что по итогам переговоров Путина и Болтона не были подписаны какие-либо документы, однако совместное заявление России и США может быть подписано на саммите глав государств.
Юрий Ушаков: «Шла речь о том, что президенты могут договориться о совместном заявлении, которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане каких-то совместных действий на международной арене для обеспечения международной стабильности и безопасности».
Ушаков добавил, что темой беседы Путина и Болтона стало общее состояние двусторонних отношений. Кроме того, обсуждались стратегическая стабильность, контроль над ядерными вооружениями, ситуации в Сирии и на Украине, а также тема предполагаемого вмешательства России в выборы. Вопросы санкций и ситуация с дипломатическими представительствами двух стран не обсуждались.
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