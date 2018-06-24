В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о готовящейся в Вене встрече Путина и Трампа

Австрийские власти организуют встречу президентов России и США в Вене. Об этом пишет австрийская газета Kronen Zeitung. Эту информацию прокомментировали в Кремле.
По данным издания, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в австрийской столице 15 июля.
Как пишет газета, несколько дней назад в Вену прибыли дипломатические представители Москвы и Вашингтона, чтобы предметно рассмотреть вопросы предстоящего саммита РФ — США. Кроме того, в Австрию прилетели передовые группы служб безопасности и приступили к изучению обстановки. Предположительно, окончательная дата саммита будет определена в середине следующей недели.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не готовы предоставить информацию по саммиту Россия — США. Детали будут сообщены по мере готовности.
Дмитрий Песков: «Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности».
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов может состояться в не столь отдаленном будущем — после визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона. В Кремле в свою очередь, комментируя это заявление, сообщили, что дадут знать Вашингтону, когда будут готовы к переговорам.
Обе стороны неоднократно высказывали заинтересованность в проведении новых переговоров на высшем уровне. Сам Трамп подтверждал, что готов к встрече с Путиным в июле.
Как пишет газета, несколько дней назад в Вену прибыли дипломатические представители Москвы и Вашингтона, чтобы предметно рассмотреть вопросы предстоящего саммита РФ — США. Кроме того, в Австрию прилетели передовые группы служб безопасности и приступили к изучению обстановки. Предположительно, окончательная дата саммита будет определена в середине следующей недели.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не готовы предоставить информацию по саммиту Россия — США. Детали будут сообщены по мере готовности.
Дмитрий Песков: «Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности».
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов может состояться в не столь отдаленном будущем — после визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона. В Кремле в свою очередь, комментируя это заявление, сообщили, что дадут знать Вашингтону, когда будут готовы к переговорам.
Обе стороны неоднократно высказывали заинтересованность в проведении новых переговоров на высшем уровне. Сам Трамп подтверждал, что готов к встрече с Путиным в июле.
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