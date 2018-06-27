Путин встретился в Кремле с советником Трампа Болтоном

Встреча президента РФ Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном проходит в Кремле. Ранее американский эмиссар провел переговоры в Совете Безопасности РФ и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Беседа проходила в закрытом режиме и продолжалась около 1,5 часов.
Владимир Путин на встрече с Джоном Болтоном отметил, что отношения между странами находятся не в лучшей форме. «Это результат внутриполитической борьбы в США», — подчеркнул российский президент.
Владимир Путин, президент РФ: «Россия никогда не стремилась к конфронтации, надеюсь, мы с Вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства, уважения».
Болтон в ответном слове в начале встречи заявил, что представители США встречаются даже с представителями Ирана, и президент Америки Дональд Трамп привержен целям стабильности в мире.
На встрече в Кремле также присутствуют главы министерств иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу.
Ранее в совете национальной безопасности США, анонсируя визит, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами «потенциальную встречу» между президентами США и РФ.
По некоторым данным, встреча президентов США и РФ может состояться уже в июле — до или после саммита НАТО, а о своем желании стать площадкой для диалога России и США уже заявили Австрия и Финляндия.
Владимир Путин, президент РФ: «Россия никогда не стремилась к конфронтации, надеюсь, мы с Вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства, уважения».
Болтон в ответном слове в начале встречи заявил, что представители США встречаются даже с представителями Ирана, и президент Америки Дональд Трамп привержен целям стабильности в мире.
На встрече в Кремле также присутствуют главы министерств иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу.
Ранее в совете национальной безопасности США, анонсируя визит, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами «потенциальную встречу» между президентами США и РФ.
По некоторым данным, встреча президентов США и РФ может состояться уже в июле — до или после саммита НАТО, а о своем желании стать площадкой для диалога России и США уже заявили Австрия и Финляндия.
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