Лондон встревожен из-за возможной встречи Путина и Трампа

Власти Великобритании обеспокоены перспективами встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина до саммита НАТО, который запланирован на
11–12 июля.
Как пишет The Times, основная обеспокоенность Лондона заключается в том, что возможная встреча Путина и Трампа может негативно отразиться на приверженности Трампа общим целям НАТО. По словам одного из источников газеты, в правительстве Великобритании «боятся за будущее Североатлантического альянса. Кроме того, отметил собеседник издания, власти опасаются, что эта встреча может повлиять на результаты поездки Трампа в Великобританию, которая намечена на 13 июля.
При этом газета отмечает, что пока неясно, когда именно встретятся Трамп и Путин — до или после саммита НАТО и визита президента США в Великобританию. Однако подчеркивает, что для Лондона „было бы лучше после“».
Такого же мнения придерживается неназванный высокопоставленный западный дипломатический источник, который заявил в беседе с The Times, что встреча Трампа и Путина перед саммитом НАТО «стала бы очень негативным событием».
Напомним, ранее появилась информация, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти до саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Брюсселе.
Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь заявил об отсутствии ясности по встрече Путина с Трампом. При этом он подчеркнул, что вариант встречи двух лидеров до саммита НАТО не рассматривается.
При этом газета отмечает, что пока неясно, когда именно встретятся Трамп и Путин — до или после саммита НАТО и визита президента США в Великобританию. Однако подчеркивает, что для Лондона „было бы лучше после“».
Такого же мнения придерживается неназванный высокопоставленный западный дипломатический источник, который заявил в беседе с The Times, что встреча Трампа и Путина перед саммитом НАТО «стала бы очень негативным событием».
Напомним, ранее появилась информация, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти до саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Брюсселе.
Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь заявил об отсутствии ясности по встрече Путина с Трампом. При этом он подчеркнул, что вариант встречи двух лидеров до саммита НАТО не рассматривается.
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