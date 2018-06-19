    Песков: возможность встречи Путина и Трампа до саммита НАТО не рассматривается

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Песков: возможность встречи Путина и Трампа до саммита НАТО не рассматривается

    Песков: возможность встречи Путина и Трампа до саммита НАТО не рассматривается

    Песков: возможность встречи Путина и Трампа до саммита НАТО не рассматривается
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о перспективах встречи лидеров РФ и США.

    Ранее появилась информация, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти до саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Брюсселе. Однако пресс-секретарь президента РФ опроверг эти сообщения, передает «Интерфакс».

    Отвечая на соответствующий вопрос, Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи Путина и Трампа до саммита НАТО не рассматривается.

    Личное знакомство Путина и Трампа состоялось в Гамбурге на саммите G20. Вместо запланированных 30 минут встреча продлилась более двух часов. Впоследствии стороны неоднократно высказывали заинтересованность в новых переговорах.

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