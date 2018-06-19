Песков: возможность встречи Путина и Трампа до саммита НАТО не рассматривается

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о перспективах встречи лидеров РФ и США.
Ранее появилась информация, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти до саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Брюсселе. Однако пресс-секретарь президента РФ опроверг эти сообщения, передает «Интерфакс».
Отвечая на соответствующий вопрос, Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи Путина и Трампа до саммита НАТО не рассматривается.
Личное знакомство Путина и Трампа состоялось в Гамбурге на саммите G20. Вместо запланированных 30 минут встреча продлилась более двух часов. Впоследствии стороны неоднократно высказывали заинтересованность в новых переговорах.
Отвечая на соответствующий вопрос, Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи Путина и Трампа до саммита НАТО не рассматривается.
Личное знакомство Путина и Трампа состоялось в Гамбурге на саммите G20. Вместо запланированных 30 минут встреча продлилась более двух часов. Впоследствии стороны неоднократно высказывали заинтересованность в новых переговорах.
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