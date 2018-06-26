    СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки

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    СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки

    СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки

    Столица Финляндии, город Хельсинки, рассматривается в качестве места для проведения возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

    Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщает агентство Reuters.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в июле. Также стало известно, что в конце июня в Москву приедет советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, чтобы обсудить возможный саммит.

    А в начале этого месяца Владимир Путин подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы в Вашингтоне.

    Ранее СМИ сообщали, что в качестве одного из возможных мест для проведения встречи президентов рассматривается Вена.

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