В Кремле назвали встречу Путина и Трампа главным международным событием лета

В Кремле рассказали о формате и основных темах переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча лидеров России и США продлится несколько часов. Предусмотрены беседа тет-а-тет, протокольное мероприятие и совместная пресс-конференция. О месте и дате проведения встречи будет объявлено уже завтра, 28 июня.
Кроме того, Ушаков после встречи президента РФ с помощником Трампа Джоном Болтоном сообщил, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье». Также Ушаков рассказал, что Путин устно довел до советника президента США ряд идей, предназначенных лично для американского лидера.
Что же касается подготовки встречи, то, по словам Ушаков, она давно обсуждалась по закрытым каналам. Помощник президента РФ заявил, что встреча станет главным международным событием лета.
Юрий Ушаков, помощник президента РФ: «Эта встреча давно планировалась, она имеет огромное значение и для России, и для Америки в двустороннем плане. Но она имеет огромное значение и для всей международной обстановки. Я думаю, что это будет главное международное событие этого лета».
Также Ушаков рассказал, что на встрече с Болтоном Путин «подчеркнул, что он придает предстоящей встрече очень большое значение», и передал Трампу привет, сообщает «Интерфакс».
Отметим, что ранее Дональд Трамп сообщал, что готов встретиться с Владимиром Путины в июле. По данным прессы, переговоры состоятся в одной из европейских столиц после саммита НАТО. В качестве возможных вариантов назывались Вена и Хельсинки. Владимир Путин же подтверждал, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы в Вашингтоне.
Кроме того, Ушаков после встречи президента РФ с помощником Трампа Джоном Болтоном сообщил, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье». Также Ушаков рассказал, что Путин устно довел до советника президента США ряд идей, предназначенных лично для американского лидера.
Что же касается подготовки встречи, то, по словам Ушаков, она давно обсуждалась по закрытым каналам. Помощник президента РФ заявил, что встреча станет главным международным событием лета.
Юрий Ушаков, помощник президента РФ: «Эта встреча давно планировалась, она имеет огромное значение и для России, и для Америки в двустороннем плане. Но она имеет огромное значение и для всей международной обстановки. Я думаю, что это будет главное международное событие этого лета».
Также Ушаков рассказал, что на встрече с Болтоном Путин «подчеркнул, что он придает предстоящей встрече очень большое значение», и передал Трампу привет, сообщает «Интерфакс».
Отметим, что ранее Дональд Трамп сообщал, что готов встретиться с Владимиром Путины в июле. По данным прессы, переговоры состоятся в одной из европейских столиц после саммита НАТО. В качестве возможных вариантов назывались Вена и Хельсинки. Владимир Путин же подтверждал, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы в Вашингтоне.
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