    Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу

    комментировать

    Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу

    Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с советником Дональда Трампа Джоном Болтоном выразил готовность поделиться с Америкой опытом организации такого мероприятия.

    Российский лидер поздравил США с получением права на проведение чемпионата мира по футболу ФИФА в 2026 году. В разговоре с Джоном Болтоном он отметил, что РФ готова поделиться с Америкой организационным опытом.

    Владимир Путин, президент РФ: «Пока нам удается организовать соревнования должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом».

    Со своей стороны Болтон заявил, что американская сторона «с удовольствием узнает о том, как России удается столь успешно проводить чемпионат».

    В середине июня стало известно, что футбольный ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. За право провести соревнование также боролось Марокко.

    В чемпионате 2026 года впервые будут участвовать 48 команд. Финал планируется провести в Нью-Йорке.

    Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня и закончится 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля принимают Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. По предварительным подсчетам, страну посетят более 3 млн болельщиков.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru