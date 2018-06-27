Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу

Президент РФ Владимир Путин на встрече с советником Дональда Трампа Джоном Болтоном выразил готовность поделиться с Америкой опытом организации такого мероприятия.
Российский лидер поздравил США с получением права на проведение чемпионата мира по футболу ФИФА в 2026 году. В разговоре с Джоном Болтоном он отметил, что РФ готова поделиться с Америкой организационным опытом.
Владимир Путин, президент РФ: «Пока нам удается организовать соревнования должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом».
Со своей стороны Болтон заявил, что американская сторона «с удовольствием узнает о том, как России удается столь успешно проводить чемпионат».
В середине июня стало известно, что футбольный ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. За право провести соревнование также боролось Марокко.
В чемпионате 2026 года впервые будут участвовать 48 команд. Финал планируется провести в Нью-Йорке.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня и закончится 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля принимают Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. По предварительным подсчетам, страну посетят более 3 млн болельщиков.
Владимир Путин, президент РФ: «Пока нам удается организовать соревнования должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом».
Со своей стороны Болтон заявил, что американская сторона «с удовольствием узнает о том, как России удается столь успешно проводить чемпионат».
В середине июня стало известно, что футбольный ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. За право провести соревнование также боролось Марокко.
В чемпионате 2026 года впервые будут участвовать 48 команд. Финал планируется провести в Нью-Йорке.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня и закончится 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля принимают Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. По предварительным подсчетам, страну посетят более 3 млн болельщиков.
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