«Как только, так сразу»: Путин отметил необходимость встречи с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что солидарен со своим американским коллегой Дональдом Трампом по вопросу о необходимости саммита, отметив, что место переговоров не имеет значения, главное — наполнить их конкретным содержанием.
Владимир Путин напомнил, что президент Соединенных Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает встречу лидеров двух стран целесообразной. «Я подтверждаю, это так и есть на самом деле», — подчеркнул президент РФ на пресс-конференции в китайском Циндао по итогам саммита ШОС.
Владимир Путин, президент РФ: «Как только, так сразу: как только американская сторона будет готова, сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, из моего рабочего графика».
Путин добавил, что по поводу места встречи они с Трампом предметно не говорили, но, по словам российского лидера, «многие страны изъявляют желание оказать такое содействие».
Владимир Путин: «Это и некоторые европейские страны, такие как Австрия, пожалуй, другого я не слышал, но мне кажется это вопрос технический. Важно, чтобы эти встречи, если они состоятся, были наполнены конкретным содержанием».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали возможность проведения встречи в Вене.
Последний телефонный разговор лидеров РФ и США состоялся 20 марта. А во время российско-австрийских переговоров, по данным источника Wall Street Journal, Путин якобы попросил канцлера Австрии организовать саммит с Дональдом Трампом в Вене этим летом. По информации издания, Белый дом осведомлен о просьбе российского лидера и обдумывает это предложение.
Ранее в Белом доме неоднократно подтверждали, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой.
Владимир Путин, президент РФ: «Как только, так сразу: как только американская сторона будет готова, сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, из моего рабочего графика».
Путин добавил, что по поводу места встречи они с Трампом предметно не говорили, но, по словам российского лидера, «многие страны изъявляют желание оказать такое содействие».
Владимир Путин: «Это и некоторые европейские страны, такие как Австрия, пожалуй, другого я не слышал, но мне кажется это вопрос технический. Важно, чтобы эти встречи, если они состоятся, были наполнены конкретным содержанием».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали возможность проведения встречи в Вене.
Последний телефонный разговор лидеров РФ и США состоялся 20 марта. А во время российско-австрийских переговоров, по данным источника Wall Street Journal, Путин якобы попросил канцлера Австрии организовать саммит с Дональдом Трампом в Вене этим летом. По информации издания, Белый дом осведомлен о просьбе российского лидера и обдумывает это предложение.
Ранее в Белом доме неоднократно подтверждали, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой.
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