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    Белый дом: Трамп по-прежнему хочет встречи с Путиным

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    Белый дом: Трамп по-прежнему хочет встречи с Путиным

    Белый дом: Трамп <nobr>по-прежнему</nobr> хочет встречи с Путиным

    В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По словам министра, как таковая подготовка к встрече пока не идет, но она «не повисла». Это заявление прокомментировал ТАСС представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

    Представитель СНБ Белого дома: «Желание провести встречу по-прежнему имеется, поскольку президент США убежден, что более хорошие отношения с Россией отвечают интересам обеих стран».

    В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп условились поручить главам внешнеполитических ведомств как можно скорее начать подготовку встречи. В начале этой неделе представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп по-прежнему хотел бы провести встречу с Владимиром Путиным.

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