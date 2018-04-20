Белый дом: Трамп по-прежнему хочет встречи с Путиным

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп
по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По словам министра, как таковая подготовка к встрече пока не идет, но она «не повисла». Это заявление прокомментировал ТАСС представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
Представитель СНБ Белого дома: «Желание провести встречу по-прежнему имеется, поскольку президент США убежден, что более хорошие отношения с Россией отвечают интересам обеих стран».
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп условились поручить главам внешнеполитических ведомств как можно скорее начать подготовку встречи. В начале этой неделе представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп по-прежнему хотел бы провести встречу с Владимиром Путиным.
Представитель СНБ Белого дома: «Желание провести встречу по-прежнему имеется, поскольку президент США убежден, что более хорошие отношения с Россией отвечают интересам обеих стран».
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп условились поручить главам внешнеполитических ведомств как можно скорее начать подготовку встречи. В начале этой неделе представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп по-прежнему хотел бы провести встречу с Владимиром Путиным.
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