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    Кремль: Путин и Трамп условились как можно скорее начать подготовку встречи

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Кремль: Путин и Трамп условились как можно скорее начать подготовку встречи

    Кремль: Путин и Трамп условились как можно скорее начать подготовку встречи

    Кремль: Путин и Трамп условились как можно скорее начать подготовку встречи
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Президент США заявил, что хочет встретиться с российским лидером. Об этом он заявил во время вчерашнего телефонного разговора с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп условились поручить главам внешнеполитических ведомств как можно скорее начать подготовку встречи.

    Дмитрий Песков: «Президенты условились дать поручения министру иностранных дел и госсекретарю, в данном случае речь идет о Лаврове и Помпео, как можно скорее вступить в контакт и начать проработку уже прикладных вопросов по организации такого саммита».

    Ранее Трамп в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии в Вашингтоне заявил, что хочет в личной беседе с Владимиром Путиным обсудить ситуацию в Сирии и другие вопросы.

    Дональд Трамп: «Мы поговорили с Владимиром Путиным по телефону, я поздравил его с победой на президентских выборах. У нас получился очень хороший разговор. Я думаю, что мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем. Нам надо обсудить вопросы вооружения, проблемы в Сирии, на Украине и ситуацию вокруг КНДР».

    смотретьТрамп заявил о готовности встретиться с Путиным
    Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
    Напомним, Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину накануне. Как сообщил Песков, во время беседы американский лидер поздравил президента России с переизбранием, а также они обсудили актуальные вопросы мировой политики и высказались за развитие взаимодействия в вопросах стратегической стабильности и борьбы с терроризмом. Кроме того, особое внимание было уделено развитию дальнейших контактов и возможной встрече в ближайшем будущем.

    Дмитрий Песков: «Президент Путин получил поздравление от Трампа в связи с победой на выборах, это первое. Разговор был конструктивный и деловой, предметный, это второе».

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