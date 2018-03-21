СМИ: советники рекомендовали Трампу не поздравлять Путина с победой на выборах

Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, хотя его советники по нацбезопасности, как сообщает The Washington Post, настоятельно рекомендовали ему не делать этого.
The Washington Post пишет со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп не прислушался к предупреждениям своих советников на национальной безопасности. На ряде документов, которые были подготовлены для американского лидера в связи с президентскими выборами в России, стояла сделанная крупным шрифтом пометка «НЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ».
Однако Трамп в ходе вчерашнего звонка Владимиру Путину поздравил его с переизбранием, кроме того, лидеры обсудили возможность встречи в ближайшем будущем.
Также издание сообщает, что Трамп не последовал советам помощников, которые рекомендовали ему резко осудить отравление британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В этом преступлении Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил Москву.
Вчерашняя беседа с Путиным вызвала новую критику в адрес Трампа, особенно на фоне продолжающегося расследования о так называемом вмешательстве России в американские выборы. Недовольство действиями президента высказал сенатор Маккейн. Хотя в последнее время администрация Трампа заняла более жесткую позицию относительно Москвы и на прошлой неделе Вашингтон расширил антироссийский черный список.
Однако Трамп в ходе вчерашнего звонка Владимиру Путину поздравил его с переизбранием, кроме того, лидеры обсудили возможность встречи в ближайшем будущем.
Также издание сообщает, что Трамп не последовал советам помощников, которые рекомендовали ему резко осудить отравление британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В этом преступлении Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил Москву.
Вчерашняя беседа с Путиным вызвала новую критику в адрес Трампа, особенно на фоне продолжающегося расследования о так называемом вмешательстве России в американские выборы. Недовольство действиями президента высказал сенатор Маккейн. Хотя в последнее время администрация Трампа заняла более жесткую позицию относительно Москвы и на прошлой неделе Вашингтон расширил антироссийский черный список.
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