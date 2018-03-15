США расширили антироссийский черный список

Минфин США включил в санкционный список россиян и организации, которых Вашингтон обвиняет во вмешательстве в ход президентских выборов в 2016 году.
Среди попавших в черный список — сотрудники петербургского «Агентства интернет-исследований» и бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с этим агентством.
В санкционный список также включены: Джейхун Насими Оглы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Инна Каверзина, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.
Кроме того, в списке фигурируют лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности против ФСБ и ряда высокопоставленных сотрудников ГРУ. Среди них — руководитель ГРУ Игорь Коробов, первый заместитель руководителя ГРУ Владимир Алексеев, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов, первый заместитель начальника ГРУ Игорь Костюков, а также бывшие сотрудники ГРУ Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.
При этом в Минфине США заявили, что в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) планируют ввести дополнительные меры в отношении России, в том числе против представителей правительства РФ и олигархов.
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Министерство финансов планирует ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA на базе информации нашего разведсообщества с тем, чтобы привлечь к ответственности представителей российского правительства и олигархов за их дестабилизирующую деятельность путем отсечения им доступа к американской финансовой системе».
Минюст США ранее заявлял, что некоторые обвиняемые, скрывая свою связь с российской стороной, «контактировали с лицами из избирательного штаба Дональда Трампа». Также утверждается, что российские граждане собирали некую «разведывательную информацию» на территории США с целью распространения «дискредитирующей информации» о других кандидатах.
В начале марта Владимир Путин в интервью NBC заявил, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, не действовали от имени российских властей и выданы Вашингтону они не будут.
В санкционный список также включены: Джейхун Насими Оглы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Инна Каверзина, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.
Кроме того, в списке фигурируют лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности против ФСБ и ряда высокопоставленных сотрудников ГРУ. Среди них — руководитель ГРУ Игорь Коробов, первый заместитель руководителя ГРУ Владимир Алексеев, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов, первый заместитель начальника ГРУ Игорь Костюков, а также бывшие сотрудники ГРУ Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.
При этом в Минфине США заявили, что в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) планируют ввести дополнительные меры в отношении России, в том числе против представителей правительства РФ и олигархов.
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Министерство финансов планирует ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA на базе информации нашего разведсообщества с тем, чтобы привлечь к ответственности представителей российского правительства и олигархов за их дестабилизирующую деятельность путем отсечения им доступа к американской финансовой системе».
Treasury sanctions Russian cyber actors for interference with the 2016 U. S. Elections and malicious cyber-attacks. CAATSA sanctions are part of a broader effort to address the ongoing nefarious attacks emanating from Russia. https://t.co/2tE5KqHtBy— Treasury Department (@USTreasury) March 15, 2018
Минюст США ранее заявлял, что некоторые обвиняемые, скрывая свою связь с российской стороной, «контактировали с лицами из избирательного штаба Дональда Трампа». Также утверждается, что российские граждане собирали некую «разведывательную информацию» на территории США с целью распространения «дискредитирующей информации» о других кандидатах.
В начале марта Владимир Путин в интервью NBC заявил, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, не действовали от имени российских властей и выданы Вашингтону они не будут.
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