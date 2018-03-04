Путин: Россия не выдаст своих граждан, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

Граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, не действовали от имени российских властей. Выданы Вашингтону они не будут.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал американский телеканал NBC.
Владимир Путин, президент РФ: «Я знаю, что они не представляют государство или российские власти, а что именно они сделали, я понятия не имею и не знаю, кто за ними стоит».
По словам президента, Россия никогда не выдаст своих граждан, обвиняемых Вашингтоном.
Владимир Путин: «Никогда Россия не экстрадирует своих граждан, так же как и США».
Как сообщалось ранее, в этом же интервью российский лидер заявил, что вместо «воплей в Конгрессе» американская сторона должна предоставить Генпрокуратуре РФ официальные документы, которые доказывают виновность россиян во вмешательстве в выборы США.
Минюст США обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с этим агентством. Расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы по поручению Минюста США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Российская сторона неоднократно отмечала, что обвинения не подкреплены никакими доказательствами.
Владимир Путин, президент РФ: «Я знаю, что они не представляют государство или российские власти, а что именно они сделали, я понятия не имею и не знаю, кто за ними стоит».
По словам президента, Россия никогда не выдаст своих граждан, обвиняемых Вашингтоном.
Владимир Путин: «Никогда Россия не экстрадирует своих граждан, так же как и США».
Как сообщалось ранее, в этом же интервью российский лидер заявил, что вместо «воплей в Конгрессе» американская сторона должна предоставить Генпрокуратуре РФ официальные документы, которые доказывают виновность россиян во вмешательстве в выборы США.
Минюст США обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с этим агентством. Расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы по поручению Минюста США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Российская сторона неоднократно отмечала, что обвинения не подкреплены никакими доказательствами.
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