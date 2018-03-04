Ты не поверишь! <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты не поверишь! 16+
    •  

    Путин: Россия не выдаст своих граждан, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

    15 комментариев
    • Фото: NBC
    Путин: Россия не выдаст своих граждан, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

    Путин: Россия не выдаст своих граждан, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

    Путин: Россия не выдаст своих граждан, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США
  • Фото: NBC

    • Граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, не действовали от имени российских властей. Выданы Вашингтону они не будут.

    Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал американский телеканал NBC.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я знаю, что они не представляют государство или российские власти, а что именно они сделали, я понятия не имею и не знаю, кто за ними стоит».

    По словам президента, Россия никогда не выдаст своих граждан, обвиняемых Вашингтоном.

    Владимир Путин: «Никогда Россия не экстрадирует своих граждан, так же как и США».

    смотретьПутин ответил на обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США
    Путин ответил на обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США
    Как сообщалось ранее, в этом же интервью российский лидер заявил, что вместо «воплей в Конгрессе» американская сторона должна предоставить Генпрокуратуре РФ официальные документы, которые доказывают виновность россиян во вмешательстве в выборы США.

    смотретьТроллинг против демократии: в чем именно власти США обвиняют россиян из списка Мюллера
    Троллинг против демократии: в чем именно власти США обвиняют россиян из списка Мюллера
    Минюст США обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с этим агентством. Расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы по поручению Минюста США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Российская сторона неоднократно отмечала, что обвинения не подкреплены никакими доказательствами.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru