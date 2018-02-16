Минюст США обвинил 13 россиян во вмешательстве в выборы

Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
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Обвинения предъявлены по статье «Сговор против США». Согласно обнародованному документу, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге «Агентства интернет-исследований». Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают этим с агентством. Сам Пригожин отрицает связь с компанией. В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачёва, Сергей Полозов, Мария Бовда, известная также как Мария Беляева, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.
Минюст США заявляет, что некоторые обвиняемые, скрывая свою связь с российской стороной, «контактировали с лицами из избирательного штаба Дональда Трампа». Также утверждается, что российские граждане собирали некую «разведывательную информацию» на территории США с целью вмешаться в выборы, а именно: распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, и поддержать демократа Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.
Отметим, что в Москве не раз отвергали заявления американских политиков о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Так, на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные утверждения «русофобской кампанией».
Минюст США заявляет, что некоторые обвиняемые, скрывая свою связь с российской стороной, «контактировали с лицами из избирательного штаба Дональда Трампа». Также утверждается, что российские граждане собирали некую «разведывательную информацию» на территории США с целью вмешаться в выборы, а именно: распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, и поддержать демократа Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.
Отметим, что в Москве не раз отвергали заявления американских политиков о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Так, на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные утверждения «русофобской кампанией».
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