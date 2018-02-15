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    Песков назвал русофобией обвинения в причастности РФ к вирусу Petya

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    Песков назвал русофобией обвинения в причастности РФ к вирусу Petya

    Песков назвал русофобией обвинения в причастности РФ к вирусу Petya

    В Кремле отвергли обвинения британской стороны о якобы причастности России к кибератакам с использованием вируса NotPetya.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это ничто иное как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании».

    Ране британский МИД заявил о том, что Россия ответственна за распространение вируса NotPetya на территории Украины в июне 2017 года.

    смотретьPetya и Misha: новые вирусы атаковали компании по всему миру
    Petya и Misha: новые вирусы атаковали компании по всему миру
    Вирус NotPetya (в России его называли Petya) был запущен через месяц после компьютерного червя WannaCry, который поразил компьютеры в 150 странах. США ранее обвинили в создании этого вируса хакеров из КНДР.

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