Путин ответил на обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США

Вместо «воплей в Конгрессе» американская сторона должна предоставить официальные документы, которые доказывают виновность 13 россиян во вмешательстве в выборы США.
Владимир Путин: «Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть. Люди, которые хорошо образованы, должны понять, что мы в России не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы страны. Требуется официальный запрос генпрокурору РФ. Дайте нам документ, официальное требование».
В интервью телеканалу NBC Путин подчеркнул, что информация должна пройти по официальным каналам, а не через прессу или «крики и вопли в Конгрессе США».
Напомним, Минюст США обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Российская сторона неоднократно отмечала, что обвинения не подкреплены никакими доказательствами. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их абсурдом.
В интервью телеканалу NBC Путин подчеркнул, что информация должна пройти по официальным каналам, а не через прессу или «крики и вопли в Конгрессе США».
Напомним, Минюст США обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Российская сторона неоднократно отмечала, что обвинения не подкреплены никакими доказательствами. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их абсурдом.
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