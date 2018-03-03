Таинственная Россия <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Таинственная Россия 16+
    •  

    Путин ответил на обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин ответил на обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США

    Путин ответил на обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США

    Путин ответил на обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Вместо «воплей в Конгрессе» американская сторона должна предоставить официальные документы, которые доказывают виновность 13 россиян во вмешательстве в выборы США.

    Владимир Путин: «Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть. Люди, которые хорошо образованы, должны понять, что мы в России не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы страны. Требуется официальный запрос генпрокурору РФ. Дайте нам документ, официальное требование».

    В интервью телеканалу NBC Путин подчеркнул, что информация должна пройти по официальным каналам, а не через прессу или «крики и вопли в Конгрессе США».

    смотретьТрамп заявил, что США превратились в посмешище
    Трамп заявил, что США превратились в посмешище
    Напомним, Минюст США обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Российская сторона неоднократно отмечала, что обвинения не подкреплены никакими доказательствами. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их абсурдом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru