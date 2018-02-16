В МИД РФ назвали абсурдом обвинения Минюста США во вмешательстве в выборы

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение фактическим признанием США, что 13 россиян в состоянии обмануть американские спецслужбы.
Обвинения во вмешательстве в выборы, которые Минюст США выдвинул против 13 граждан России, абсурдны, но такова политическая реальность в США, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В заявлении, опубликованном на ее странице в Facebook, Захарова выразила недоумение этими обвинениями: по ее мнению, США фактически признали, что 13 человек в состоянии перехитрить американские спецслужбы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД: «Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность».
Напомним, Минюст США возложил ответственность за предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года на 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований». Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают этим с агентством. Сам Пригожин отрицает связь с этой компанией. В пятницу он заявил РИА Новости, что не расстроен своим включением в этот список, однако счел американских специалистов «слишком впечатлительными» и добавил, что если они «хотят видеть дьявола — пусть видят».
Минюст США заявляет, что некоторые обвиняемые, скрывая свою связь с российской стороной, «контактировали с лицами из избирательного штаба Дональда Трампа». Также утверждается, что российские граждане собирали некую «разведывательную информацию» на территории США с целью вмешаться в выборы, а именно: распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, и поддержать демократа Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.
Мария Захарова, официальный представитель МИД: «Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность».
Напомним, Минюст США возложил ответственность за предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года на 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований». Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают этим с агентством. Сам Пригожин отрицает связь с этой компанией. В пятницу он заявил РИА Новости, что не расстроен своим включением в этот список, однако счел американских специалистов «слишком впечатлительными» и добавил, что если они «хотят видеть дьявола — пусть видят».
Минюст США заявляет, что некоторые обвиняемые, скрывая свою связь с российской стороной, «контактировали с лицами из избирательного штаба Дональда Трампа». Также утверждается, что российские граждане собирали некую «разведывательную информацию» на территории США с целью вмешаться в выборы, а именно: распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, и поддержать демократа Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.
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