Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

Американский сенатор Джон Маккейн, неоднократно высказывавшийся в негативном ключе о контактах президентов России и США, вновь выступил с критикой в адрес Дональда Трампа. На этот раз Маккейну не понравилось, что американский лидер поздравил Владимира Путина с победой на выборах.
Джон Маккейн, сенатор: «Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах».
Он также заявил, что Трамп «оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны», передает РИА Новости.
При этом Маккейна абсолютно не смутил тот факт, что легитимность выборов признали международные наблюдатели. Глава миссии наблюдателей стран ШОС Рашид Алимов заявил, что прошедшие выборы свидетельствуют об «открытости и прозрачности избирательного процесса в стране». Его словам подтвердила и миссия наблюдателей от СНГ.
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Победу со значительным отрывом от конкурентов одержал Владимир Путин.
Он также заявил, что Трамп «оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны», передает РИА Новости.
При этом Маккейна абсолютно не смутил тот факт, что легитимность выборов признали международные наблюдатели. Глава миссии наблюдателей стран ШОС Рашид Алимов заявил, что прошедшие выборы свидетельствуют об «открытости и прозрачности избирательного процесса в стране». Его словам подтвердила и миссия наблюдателей от СНГ.
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Победу со значительным отрывом от конкурентов одержал Владимир Путин.
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