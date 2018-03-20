Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором будущем может встретиться с Владимиром Путиным.
Глава Белого дома сказал об этом во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. По словам Трампа, он мог бы обсудить с Путиным гонку вооружений, Украину и Сирию.
Дональд Трамп, президент США: «Я говорил по телефону с президентом Путиным и поздравил его с победой. Я подозреваю, что мы, вероятно, будем встречаться в не столь отдаленном будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля».
При этом хозяин Белого дома заострил внимание на том, что российский лидер в одном из своих первых публичных заявлений после победы на прошедших в воскресенье выборах подчеркнул, что Москва не стремится ввязываться в гонку вооружений, сообщает ТАСС. (Путин сказал об этом на встрече с кандидатами в президенты РФ. Глава государства отметил, что Россия и дальше будет уделять внимание укреплению обороноспособности страны. Однако никакой гонки вооружений Россия устраивать не намерена, — ред.,).
Дональд Трамп: «Как вы знаете, он сделал заявление, что нет ничего хорошего в пребывании в состоянии гонки вооружений. Это было сразу после выборов, стало одним из его первых заявлений».
Телефонный разговор с российским президентом Трамп охарактеризовал как «очень хороший», сообщает РИА Новости.
О том, что Трамп позвонил Путину и поздравил его с победой, ранее сообщала пресс-служба Кремля. Стороны проявили заинтересованность в активизации экономического сотрудничества, условились продолжать двусторонние контакты, в том числе проработать вопрос о проведении возможной встречи на высшем уровне. В пресс-службе Кремля отметили, что разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.
В администрации Трампа говорили, что президент США якобы не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на выборах в России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие поздравления со стороны первых лиц Вашингтона, говорил: «Утро вечера мудренее».
Дональд Трамп, президент США: «Я говорил по телефону с президентом Путиным и поздравил его с победой. Я подозреваю, что мы, вероятно, будем встречаться в не столь отдаленном будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля».
При этом хозяин Белого дома заострил внимание на том, что российский лидер в одном из своих первых публичных заявлений после победы на прошедших в воскресенье выборах подчеркнул, что Москва не стремится ввязываться в гонку вооружений, сообщает ТАСС. (Путин сказал об этом на встрече с кандидатами в президенты РФ. Глава государства отметил, что Россия и дальше будет уделять внимание укреплению обороноспособности страны. Однако никакой гонки вооружений Россия устраивать не намерена, — ред.,).
Дональд Трамп: «Как вы знаете, он сделал заявление, что нет ничего хорошего в пребывании в состоянии гонки вооружений. Это было сразу после выборов, стало одним из его первых заявлений».
Телефонный разговор с российским президентом Трамп охарактеризовал как «очень хороший», сообщает РИА Новости.
О том, что Трамп позвонил Путину и поздравил его с победой, ранее сообщала пресс-служба Кремля. Стороны проявили заинтересованность в активизации экономического сотрудничества, условились продолжать двусторонние контакты, в том числе проработать вопрос о проведении возможной встречи на высшем уровне. В пресс-службе Кремля отметили, что разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.
В администрации Трампа говорили, что президент США якобы не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на выборах в России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие поздравления со стороны первых лиц Вашингтона, говорил: «Утро вечера мудренее».
Комментарии