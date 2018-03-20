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    Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента

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    • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas
    Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента

    Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента

    Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента
  • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas

    • В Кремле подтвердили телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

    Сообщается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Глава Белого дома поздравил российского лидера с победой на президентских выборах.

    В Кремле добавили, что Трамп и Путин обсудили Сирию и Украину. Также лидеры подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению вооруженной гонки.

    Пресс-служба Кремля: «Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений».

    Кроме того, стороны условились о развитии дальнейших контактов.

    Пресс-служба Кремля: «Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. В целом разговор (двух лидеров) носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».

    Ранее сообщалось, что президент США якобы не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на выборах в России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие поздравления со стороны первых лиц Вашингтона, говорил: «Утро вечера мудренее».

    смотретьЛидеры Турции, Японии и Финляндии поздравили Путина с победой на выборах
    Лидеры Турции, Японии и Финляндии поздравили Путина с победой на выборах
    Напомним, Владимира Путина с победой на выборах поздравили лидеры ряда государств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

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