Меркель «от всего сердца» поздравила Путина с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель направила Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравила его с победой на выборах. Об этом сообщает
пресс-служба главы кабинета министров ФРГ.
Ангела Меркель: «Уважаемый господин президент, от всего сердца поздравляю вас с очередным избранием президентом Российской Федерации. Сегодня как никогда важно продолжать диалог и поддерживать отношения между нашими государствами и народами».
Канцлер отметила, что на указанном основании Москве и Берлину следует усиленно работать над важными двусторонними и международными проблемами и поиском «надлежащих решений», передает ТАСС.
Также Меркель пожелала Путину успехов в решении стоящих перед ним задач.
Ранее Владимира Путина уже поздравили с победой лидеры ряда государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
Канцлер отметила, что на указанном основании Москве и Берлину следует усиленно работать над важными двусторонними и международными проблемами и поиском «надлежащих решений», передает ТАСС.
Также Меркель пожелала Путину успехов в решении стоящих перед ним задач.
Ранее Владимира Путина уже поздравили с победой лидеры ряда государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
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