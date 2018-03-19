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    Меркель «от всего сердца» поздравила Путина с победой на выборах

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Витвицкий
    Меркель «от всего сердца» поздравила Путина с победой на выборах

    Меркель «от всего сердца» поздравила Путина с победой на выборах

    Меркель «от всего сердца» поздравила Путина с победой на выборах
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Витвицкий

    • Канцлер Германии Ангела Меркель направила Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравила его с победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба главы кабинета министров ФРГ.

    Ангела Меркель: «Уважаемый господин президент, от всего сердца поздравляю вас с очередным избранием президентом Российской Федерации. Сегодня как никогда важно продолжать диалог и поддерживать отношения между нашими государствами и народами».

    Канцлер отметила, что на указанном основании Москве и Берлину следует усиленно работать над важными двусторонними и международными проблемами и поиском «надлежащих решений», передает ТАСС.

    Также Меркель пожелала Путину успехов в решении стоящих перед ним задач.

    смотретьЛидеры Турции, Японии и Финляндии поздравили Путина с победой на выборах
    Лидеры Турции, Японии и Финляндии поздравили Путина с победой на выборах
    Ранее Владимира Путина уже поздравили с победой лидеры ряда государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

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