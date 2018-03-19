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    Лидеры Турции, Японии и Финляндии поздравили Путина с победой на выборах. выборы, президент РФ, Путин, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛидеры Турции, Японии и Финляндии поздравили Путина с победой на выборах

    Лидеры Турции, Японии и Финляндии поздравили Путина с победой на выборах

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    Лидеры Турции, Японии и Финляндии поздравили Путина с победой на выборах

    Лидеры Турции, Японии и Финляндии поздравили Путина с победой на выборах

    Лидеры Турции, Японии и Финляндии поздравили Путина с победой на выборах

      Сразу после обнародования результатов голосования Владимира Путина начали поздравлять лидеры других стран. Некоторые сделали это лично — во время телефонных разговоров.

      Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией. О необходимости развития отношений говорил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал победу Путина убедительной.

      Избранный президент получает и поздравительные телеграммы. Первым ее прислал президент Сербии Александр Вучич. Он, в частности, выразил уверенность, что Путин продолжит успешно решать все важные для России вопросы, способствуя ее дальнейшему всеобъемлющему развитию.

      А президент Молдавии Игорь Додон в своем поздравлении отметил, что Россия во главе с Владимиром Путиным стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности.

      Президент Финляндии Саули Ниинистё в своем поздравлении выразил надежду на конструктивный диалог и обратил внимание на напряженную ситуацию в области политики безопасности в мире. Ниинистё также отметил, что Россия как постоянный член Совбеза ООН несет особую ответственность, но также и возможность влиять на вопросы войны и мира на планете.

      В ходе телефонного разговора поздравил Путина и турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Во время беседы лидеры выразили приверженность к укреплению сотрудничества между двумя странами.

      В своем поздравлении Путину премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ценит диалог с российским лидером и ждет продолжения совместной работы в духе доверия и взаимопонимания «для продвижения жизненно важных интересов» двух стран.

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