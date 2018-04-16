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    Белый дом: Трамп по-прежнему надеется на встречу с Путиным

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    Белый дом: Трамп по-прежнему надеется на встречу с Путиным

    Белый дом: Трамп <nobr>по-прежнему</nobr> надеется на встречу с Путиным

    Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хотел бы провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

    По словам Сандерс, Трамп продолжает утверждать, что для мира будет лучше, если Москва и Вашингтон будут иметь хорошие отношения. При этом он считает, что сейчас все зависит от действий России, передает агентство Bloomberg.

    Сара Сандерс, представитель Белого дома: «Президент все еще хотел бы провести с ним (Владимиром Путиным. — Прим. ред.) переговоры. Он считает, что хорошие отношения с ним — это наилучший вариант для всего мира».

    Напомним, Трамп уже не раз говорил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным. А во время последней телефонной беседы, состоявшейся после переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ, лидеры двух стран обсудили возможность двусторонней встречи в ближайшем будущем. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Песков, конкретных договоренностей о дате встречи Путина и Трампа пока нет.

    Напомним, первая официальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. А в ноябре того же года Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите АТЭС во Вьетнаме.

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