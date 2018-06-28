Небензя назвал нездоровыми отношения между РФ и США

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что отношения между Россией и США нельзя назвать холодной войной.
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Однако, подчеркнул постпред РФ в ООН, и нормальными отношения между Москвой и Вашингтоном не назовешь. По его словам, ситуация нездоровая.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ в ООН: «Я не назвал бы сегодняшнюю ситуацию холодной войной, стоит использовать другие обозначения. Происходящее, конечно, нездоровая ситуация — это совершенно понятно».
При этом Небензя подчеркнул, что Москве и Вашингтону не обязательно любить друг друга — необходимо выстраивать нормальные, прагматичные отношения.
Также постпред РФ поделился своими ожиданиями от июльской встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Небензя заявил, что встреча
двух лидеров давно назрела и выразил надежду на то, что после саммита начнется активный диалог и на других уровнях, передает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. В Кремле назвали саммит главным международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
Василий Небензя, постоянный представитель РФ в ООН: «Я не назвал бы сегодняшнюю ситуацию холодной войной, стоит использовать другие обозначения. Происходящее, конечно, нездоровая ситуация — это совершенно понятно».
При этом Небензя подчеркнул, что Москве и Вашингтону не обязательно любить друг друга — необходимо выстраивать нормальные, прагматичные отношения.
Также постпред РФ поделился своими ожиданиями от июльской встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Небензя заявил, что встреча
двух лидеров давно назрела и выразил надежду на то, что после саммита начнется активный диалог и на других уровнях, передает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. В Кремле назвали саммит главным международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
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