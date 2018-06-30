Трамп озвучил темы предстоящей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в рамках встречи с российским коллегой Владимиром Путиным планирует обсудить приписываемое Москве вмешательство в американские выборы.
Глава США также заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине и Сирию, передает агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
Западные СМИ также сообщали, что американский лидер планирует обсудить вывод войск США из САР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько достоверны эти данные.
Ранее сообщалось, что первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
Западные СМИ также сообщали, что американский лидер планирует обсудить вывод войск США из САР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько достоверны эти данные.
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