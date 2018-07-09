Президент США прибудет на саммит в Хельсинки с супругой и несколькими помощниками. Дочь Дональда Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер в состав делегации не вошли.
Американская газета Politico назвала состав делегации США, которая должна прибыть на переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина.
По данным издания, на саммит в Хельсинки, кроме самого Трампа и его супруги Меланьи, приедут глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (он уже приезжал в Москву для обсуждения даты, места и повестки переговоров), советник по политическим вопросам Стивен Миллер, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, директор по социальным сетям Дэн Скавино и еще несколько чиновников и помощников американского президента и его супруги. Издание отдельно отмечает, что в состав делегации вошел бывший президент новостного телеканала Fox News Билл Шайн, назначенный заместителем главы аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям меньше недели назад — 5 июля.
Ассистент президента США и его дочь Иванка Трамп, а также ее муж и старший советник американского лидера Джаред Кушнер в Хельсинки не поедут, несмотря на то, что ранее они часто сопровождали Трампа в зарубежных поездках.
В Белом доме отказались комментировать данные о составе делегации.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 16 июля. Это будет первая полноформатная встреча двух лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что президентам предстоит «серьезный разговор»: ожидается, что Путин и Трамп обсудят двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и на Украине и разоружение. В Кремле также не исключили, что лидеры двух стран перед саммитом проведут встречу один на один.
По данным издания, на саммит в Хельсинки, кроме самого Трампа и его супруги Меланьи, приедут глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (он уже приезжал в Москву для обсуждения даты, места и повестки переговоров), советник по политическим вопросам Стивен Миллер, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, директор по социальным сетям Дэн Скавино и еще несколько чиновников и помощников американского президента и его супруги. Издание отдельно отмечает, что в состав делегации вошел бывший президент новостного телеканала Fox News Билл Шайн, назначенный заместителем главы аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям меньше недели назад — 5 июля.
Ассистент президента США и его дочь Иванка Трамп, а также ее муж и старший советник американского лидера Джаред Кушнер в Хельсинки не поедут, несмотря на то, что ранее они часто сопровождали Трампа в зарубежных поездках.
В Белом доме отказались комментировать данные о составе делегации.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 16 июля. Это будет первая полноформатная встреча двух лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что президентам предстоит «серьезный разговор»: ожидается, что Путин и Трамп обсудят двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и на Украине и разоружение. В Кремле также не исключили, что лидеры двух стран перед саммитом проведут встречу один на один.
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