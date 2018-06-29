Программа НТВ «Итоги дня» завершает сезон и уходит на каникулы. По сложившейся традиции, журналисты программы вспоминают самые яркие истории
О злоключениях Евгения Васильева «Итоги дня» рассказывали в ноябре. Курганский фермер купил GPS-маячок для своей коровы и оказался под следствием за незаконный оборот спецсредств. В декабре история дошла до президента. Дело отправили на пересмотр. Через 3 месяца Евгений показал письмо из прокуратуры: все обвинения с него сняли.
Евгений Васильев, фермер: «Прислали официальные извинения в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности».
А вот сирота из Магнитогорска Сергей Антипин, наоборот, отправился в колонию. Причем по своей воле. Местные чиновники отказали ему в положенном жилье. Устав скитаться по друзьям, чердакам и лавочкам, он ограбил магазин. А потом дождался приезда полиции и охотно протянул руки для наручников. Сергея отправили за решетку на 5 лет. Правда, свою борьбу за положенные квадратные метры он не прекратил и подал в суд на администрацию. Общественность узнала об этой истории, возмутилась и подключилась. И вот месяц назад Сергею вручили ключи от новенькой «однушки». За ней сейчас присматривает дальняя родственница Антипина. А он пока, ожидая освобождения, штудирует юридическую литературу и мечтает теперь стать правозащитником. Ему даже уже работу нашли.
Василий Катанэ, председатель совета челябинского областного отделения общественной организации «Боевое братство»: «Думаю, из него получится нормальный юрист. Как только он освободится, мы его к себе в организацию возьмем».
Новая жизнь теперь и у уроженцев Узбекистана Хусейна и Таштамира. Несколько недель назад репортер «Итогов дня» Михаил Плахотник принял участие в спецоперации по освобождению их из самого настоящего рабства. Семь месяцев их заставляли работать на лесопилке за еду. Били, угрожали и не отдавали документы.
Хусейн, пострадавший: «У нас уже пропала всякая вера в то, что мы вернемся в родной Узбекистан к семьям и детям. Мы очень благодарны, что нам помогли выбраться из этого ада».
Вот только привлечь к ответственности их истязателей не получилось. Правоохранители лишь разводят руками, говорят, что слишком сложно все это доказать. К счастью, в полиции так случается не всегда. В Екатеринбурге после журналистского расследования возбудили уголовные дела против сотрудников одного из домов ребенка. Приемные родители обвинили их в торговле детьми. А в Челябинской области руководство одного из интернатов вообще за деньги фактически сдавало своих воспитанников богатому педофилу.
Еще более дико выглядела история из Хакасии, о которой стало известно в конце прошлого года. У многодетной матери Любови Лицегевич отобрали 7 приемных детей из-за того, что у одного из сыновей волосы, по мнению органов опеки, были слишком длинные. Якобы это могло сказаться на его гендерном восприятии и психологическом развитии. Люди взбунтовались: разве можно по такому поводу лишать детей любящих родителей? Суд встал на сторону семьи, и сегодня они снова все вместе.
После широкой огласки в СМИ неравнодушные люди пришли на помощь и к 95-летней Любови Козинец. Часть стены ее ветхого дома рухнула на припаркованные рядом иномарки. И суд постановил: ветеран войны должна выплатить их владельцам полмиллиона рублей, без шансов на обжалование. К счастью, нашелся меценат, который и стену отремонтировал, и штраф за старушку заплатил.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Евгений Васильев, фермер: «Прислали официальные извинения в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности».
А вот сирота из Магнитогорска Сергей Антипин, наоборот, отправился в колонию. Причем по своей воле. Местные чиновники отказали ему в положенном жилье. Устав скитаться по друзьям, чердакам и лавочкам, он ограбил магазин. А потом дождался приезда полиции и охотно протянул руки для наручников. Сергея отправили за решетку на 5 лет. Правда, свою борьбу за положенные квадратные метры он не прекратил и подал в суд на администрацию. Общественность узнала об этой истории, возмутилась и подключилась. И вот месяц назад Сергею вручили ключи от новенькой «однушки». За ней сейчас присматривает дальняя родственница Антипина. А он пока, ожидая освобождения, штудирует юридическую литературу и мечтает теперь стать правозащитником. Ему даже уже работу нашли.
Василий Катанэ, председатель совета челябинского областного отделения общественной организации «Боевое братство»: «Думаю, из него получится нормальный юрист. Как только он освободится, мы его к себе в организацию возьмем».
Новая жизнь теперь и у уроженцев Узбекистана Хусейна и Таштамира. Несколько недель назад репортер «Итогов дня» Михаил Плахотник принял участие в спецоперации по освобождению их из самого настоящего рабства. Семь месяцев их заставляли работать на лесопилке за еду. Били, угрожали и не отдавали документы.
Хусейн, пострадавший: «У нас уже пропала всякая вера в то, что мы вернемся в родной Узбекистан к семьям и детям. Мы очень благодарны, что нам помогли выбраться из этого ада».
Вот только привлечь к ответственности их истязателей не получилось. Правоохранители лишь разводят руками, говорят, что слишком сложно все это доказать. К счастью, в полиции так случается не всегда. В Екатеринбурге после журналистского расследования возбудили уголовные дела против сотрудников одного из домов ребенка. Приемные родители обвинили их в торговле детьми. А в Челябинской области руководство одного из интернатов вообще за деньги фактически сдавало своих воспитанников богатому педофилу.
Еще более дико выглядела история из Хакасии, о которой стало известно в конце прошлого года. У многодетной матери Любови Лицегевич отобрали 7 приемных детей из-за того, что у одного из сыновей волосы, по мнению органов опеки, были слишком длинные. Якобы это могло сказаться на его гендерном восприятии и психологическом развитии. Люди взбунтовались: разве можно по такому поводу лишать детей любящих родителей? Суд встал на сторону семьи, и сегодня они снова все вместе.
После широкой огласки в СМИ неравнодушные люди пришли на помощь и к 95-летней Любови Козинец. Часть стены ее ветхого дома рухнула на припаркованные рядом иномарки. И суд постановил: ветеран войны должна выплатить их владельцам полмиллиона рублей, без шансов на обжалование. К счастью, нашелся меценат, который и стену отремонтировал, и штраф за старушку заплатил.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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