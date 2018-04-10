Прокуратура извинилась перед фермером за дело о «шпионском» трекере для коровы

Курганская прокуратура извинилась перед фермером Евгением Васильевым, который стал фигурантом уголовного дела
из-за покупки GPS-трекера для слежки за животным.
В обращении, которое опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян, прокурор Лебяжьевского района приносит фермеру «официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности».
Также отмечается, что Васильев теперь может обратиться в суд с требованием о возмещении имущественного вреда и восстановлении своих прав.
Напомним, об истории курганского фермера стало известно в ноябре прошлого года. Евгений Васильев заказал в интернет-магазине GPS-маячок, чтобы следить за коровой, после чего был задержан. В правоохранительных органах устройство сочли шпионским, а его покупку — противозаконной. В связи с этим Васильеву грозило до четырех лет колонии.
Во время большой пресс-конференции о проблеме фермера рассказали Владимиру Путину. Президент пообещал разобраться в проблеме, отметив, что не понимает, в чем заключается суть претензий.
Также отмечается, что Васильев теперь может обратиться в суд с требованием о возмещении имущественного вреда и восстановлении своих прав.
Напомним, об истории курганского фермера стало известно в ноябре прошлого года. Евгений Васильев заказал в интернет-магазине GPS-маячок, чтобы следить за коровой, после чего был задержан. В правоохранительных органах устройство сочли шпионским, а его покупку — противозаконной. В связи с этим Васильеву грозило до четырех лет колонии.
Во время большой пресс-конференции о проблеме фермера рассказали Владимиру Путину. Президент пообещал разобраться в проблеме, отметив, что не понимает, в чем заключается суть претензий.
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