Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
    •  

    Прокуратура извинилась перед фермером за дело о «шпионском» трекере для коровы

    комментировать
    • Фото: Маргарита Симоньян / telegram.org
    Прокуратура извинилась перед фермером за дело о «шпионском» трекере для коровы

    Прокуратура извинилась перед фермером за дело о «шпионском» трекере для коровы

    Прокуратура извинилась перед фермером за дело о «шпионском» трекере для коровы
  • Фото: Маргарита Симоньян / telegram.org

    • Курганская прокуратура извинилась перед фермером Евгением Васильевым, который стал фигурантом уголовного дела из-за покупки GPS-трекера для слежки за животным.

    В обращении, которое опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян, прокурор Лебяжьевского района приносит фермеру «официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности».

    Также отмечается, что Васильев теперь может обратиться в суд с требованием о возмещении имущественного вреда и восстановлении своих прав.

    смотретьКурганскому фермеру грозит срок за покупку GPS-трекера для коровы
    Курганскому фермеру грозит срок за покупку GPS-трекера для коровы
    Напомним, об истории курганского фермера стало известно в ноябре прошлого года. Евгений Васильев заказал в интернет-магазине GPS-маячок, чтобы следить за коровой, после чего был задержан. В правоохранительных органах устройство сочли шпионским, а его покупку — противозаконной. В связи с этим Васильеву грозило до четырех лет колонии.

    Во время большой пресс-конференции о проблеме фермера рассказали Владимиру Путину. Президент пообещал разобраться в проблеме, отметив, что не понимает, в чем заключается суть претензий.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru