Курганскому фермеру грозит срок за покупку GPS-трекера для коровы

Курганского фермера Евгения Васильева задержали за покупку GPS-трекера для слежки за животным. В правоохранительных органах устройство сочли шпионским, а его покупку — противозаконной.

Курганский фермер Евгений Васильев рассказывает, что приобрел GPS-трекер, чтобы в режиме онлайн вести слежку за животными. Однако прибор, который фермер заказал на сайте китайского интернет-магазина, входит в список запрещенных специальных технических средств. И теперь Васильеву грозит до четырех лет колонии.



Евгений Васильев, фермер: «У нас просторы здесь большие, непонятно в каком направлении коровы могут уйти. Я хотел вшить прибор в ремень. Хотел сделать пряжку, он как раз по ширине ремня».



Жена фермера Александра поначалу укоряла мужа, а теперь размышляет: ведь даже у них в деревне такие устройства давно не ноу-хау! Люди часто покупают GPS для машин — на случай если угонят, а бывает даже на собачий ошейник крепят, чтобы пса можно было отыскать. А попался, получается, только ее супруг.



Александра Васильева: «Очень боимся, что судимость будет, у нас дочери подрастают, а у папы судимость — все дороги будут перекрыты. Зачем нам это?»



Между тем следователи поясняют: незнание закона не освобождает от ответственности. И прежде чем заказывать хитроумные приборы, нужно удостовериться, а не входят ли они в перечень запрещенных устройств.



Людмила Половникова, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Курганской области: «Данное устройство запрещено на территории РФ, поскольку имеет признаки отнесения к специальным устройствам для получения информации. Правоохранительные органы информируют об ответственности за незаконный оборот такого рода средств».



Приобрести подобный трэкер в России можно и на вполне легальных условиях: если прибор прошел сертификацию, а у фирмы, которая занимается поставками, есть специальная лицензия. Вот только цена сертифицированного устройства в разы выше.



Подробнее в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.