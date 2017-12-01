Покупка каких гаджетов может привести за решетку: расследование НТВ

Как
GPS-трекер, заказанный в Интернете, чтобы следить за теленком, отправил его владельца на скамью подсудимых? Очки с камерой, радионяни, диктофоны — как они превращают покупателей и продавцов во врагов общества?
В Курганской области фермеру грозит реальный срок за покупку GPS-трекера, который он приобрел, чтобы следить за стадом. А оказалось, это шпионская аппаратура. Многие забавные приборы могут сослужить своему владельцу совсем не веселую службу. Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
Виновница всех бед Евгения Васильева — эта строптивая телочка, которая любит сбегать, куда глаза глядят. Вот фермер Евгений из села Лопатки и заказал для нее отслеживающее устройство. То, что этот GPS-трекер в России находится вне закона, он узнал, только когда пошел на почту забирать посылку.
Евгений Васильев, фермер: «Подошли ко мне сотрудники, показали удостоверения и объяснили, в чем мои проблемы заключаются».
Проблемы эти одинаковые для уже нескольких сотен покупателей, обвиняемых в незаконном обороте спецредств для негласного получения информации. В их числе фермер из Лопаток, многодетная мама из Калининграда, заказавшая из Китая часы со встроенной камерой.
Светлана Юшина, многодетная мать: «Я была беременна, у меня двое малышей. А меня сразу стали запугивать, что меня посадят на четыре года. Или я должна выплатить 200 тысяч штрафа. У нас таких денег нет. И мать двоих детей в тюрьму, я не знаю… Я даже не думала, что это незаконно».
Женщина выставила часы на продажу. Единственным желающим их купить оказался сотрудник спецслужб. Спустя полгода судебных разбирательств она все еще недоумевает: ну, какой из нее шпион?
Светлана Юшина: «Так написал бы мне: „Почитайте статью“. Я бы сразу удалила, сказала бы спасибо за подсказку. И все».
Вообще-то предупредить покупателя могли бы, к примеру, еще таможенники, объясняет адвокат.
Павел Домкин, адвокат: «Таможенная служба, в нарушение своих уставных целей, не занимается изъятием предметов, которые запрещены к обороту. Она позволяет этому изделию дойти до конечного приобретателя и позволяет искусственно сформировать уголовное дело».
Но представители таможни с такой постановкой вопроса не согласны.
Максим Баландин, заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Шереметьево»: «Это не аргумент. Надо выяснить, что ты имеешь право ввозить на территорию РФ, а только после этого заказывать. Средства для негласного получения информации закамуфлированы под бытовые изделия. Поэтому выявить их в потоке — это редкая и большая удача».
И большинство таких «удачных» случаев, как на подбор: закон, призванный ловить злоумышленников, из раза в раз карает простых обывателей. Например, новочебоксарского дедушку, заказавшего очки с камерой, чтобы снимать внуков.
Николай Смирнов, пенсионер: «Хотел, чтобы дети не знали, что я их снимаю. Тогда они ведут себя естественно, не кривляются, не показывают языки и рожки».
Павел Домкин, адвокат: «По моему личному наблюдению, до сих пор ни одного шпиона по данной статье так и не привлекли».
Самое поразительное, что те же самые устройства, за которые людям грозит тюремный срок, можно без проблем купить в магазине.
Так как же все-таки понять, какие гаджеты «опасны» для свободы?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Виновница всех бед Евгения Васильева — эта строптивая телочка, которая любит сбегать, куда глаза глядят. Вот фермер Евгений из села Лопатки и заказал для нее отслеживающее устройство. То, что этот GPS-трекер в России находится вне закона, он узнал, только когда пошел на почту забирать посылку.
Евгений Васильев, фермер: «Подошли ко мне сотрудники, показали удостоверения и объяснили, в чем мои проблемы заключаются».
Проблемы эти одинаковые для уже нескольких сотен покупателей, обвиняемых в незаконном обороте спецредств для негласного получения информации. В их числе фермер из Лопаток, многодетная мама из Калининграда, заказавшая из Китая часы со встроенной камерой.
Светлана Юшина, многодетная мать: «Я была беременна, у меня двое малышей. А меня сразу стали запугивать, что меня посадят на четыре года. Или я должна выплатить 200 тысяч штрафа. У нас таких денег нет. И мать двоих детей в тюрьму, я не знаю… Я даже не думала, что это незаконно».
Женщина выставила часы на продажу. Единственным желающим их купить оказался сотрудник спецслужб. Спустя полгода судебных разбирательств она все еще недоумевает: ну, какой из нее шпион?
Светлана Юшина: «Так написал бы мне: „Почитайте статью“. Я бы сразу удалила, сказала бы спасибо за подсказку. И все».
Вообще-то предупредить покупателя могли бы, к примеру, еще таможенники, объясняет адвокат.
Павел Домкин, адвокат: «Таможенная служба, в нарушение своих уставных целей, не занимается изъятием предметов, которые запрещены к обороту. Она позволяет этому изделию дойти до конечного приобретателя и позволяет искусственно сформировать уголовное дело».
Но представители таможни с такой постановкой вопроса не согласны.
Максим Баландин, заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Шереметьево»: «Это не аргумент. Надо выяснить, что ты имеешь право ввозить на территорию РФ, а только после этого заказывать. Средства для негласного получения информации закамуфлированы под бытовые изделия. Поэтому выявить их в потоке — это редкая и большая удача».
И большинство таких «удачных» случаев, как на подбор: закон, призванный ловить злоумышленников, из раза в раз карает простых обывателей. Например, новочебоксарского дедушку, заказавшего очки с камерой, чтобы снимать внуков.
Николай Смирнов, пенсионер: «Хотел, чтобы дети не знали, что я их снимаю. Тогда они ведут себя естественно, не кривляются, не показывают языки и рожки».
Павел Домкин, адвокат: «По моему личному наблюдению, до сих пор ни одного шпиона по данной статье так и не привлекли».
Самое поразительное, что те же самые устройства, за которые людям грозит тюремный срок, можно без проблем купить в магазине.
Так как же все-таки понять, какие гаджеты «опасны» для свободы?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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