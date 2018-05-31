Сирота из тюрьмы добился положенной ему по закону квартиры

Сегодня из колонии в уральском городе Копейске пришла долгожданная новость: у сироты, который не мог освободиться по УДО, так как чиновники не выдали ему ключи от положенной по закону квартиры (и, соответственно, ему некуда было идти), появился шанс оказаться на воле.

Такая церемония для исправительной колонии — наверное, не просто редкость, а прецедент: арестант получает ключи от своего дома. Сергей Антипин с сегодняшнего дня — полноправный владелец «однушки», положенной ему по закону. Он — сирота. Когда воспитаннику детского дома исполнилось 18, он был вынужден покинуть приют. И оказался на улице.



Его очередь на жилье к тому моменту еще не подошла. Перед ним было еще несколько сотен таких же, как он, — оставшихся без крова и родителей. После ограбления киоска он оказался в колонии. Будучи уже осужденным, он через суд добился получения квадратных метров.



Сергей Антипин провел за решеткой два года из пяти, назначенных судом. Отличался прилежным поведением. В тюрьме он начал изучать юриспруденцию и грамотно подготовленными заявлениями забросал все причастные социальные службы и надзорные органы.



Такому осужденному — грех не назначить досрочное освобождение. Но суд был вынужден отказать сироте. До этого момента все упиралось в пресловутую прописку.



Подробности — в видеоматериале.