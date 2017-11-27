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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    Ветерана из Курска обязали заплатить 500 тысяч за рухнувшую на машины стену дома. ветераны, жилье, Курск, обрушение, пенсионеры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВетерана из Курска обязали заплатить 500 тысяч за рухнувшую на машины стену дома

    Ветерана из Курска обязали заплатить 500 тысяч за рухнувшую на машины стену дома

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    Ветерана из Курска обязали заплатить 500 тысяч за рухнувшую на машины стену дома

    Ветерана из Курска обязали заплатить 500 тысяч за рухнувшую на машины стену дома

    Ветерана из Курска обязали заплатить 500 тысяч за рухнувшую на машины стену дома

      В Курске ветерана войны Любовь Козинец обязали выплатить полмиллиона рублей владельцам двух разбитых иномарок, на которые обрушилась часть фасада ветхого дома женщины.

      О решении суда 95-летняя женщина до сих пор не знает: родственники боятся говорить, опасаясь за ее здоровье. Племянница, которая и сама уже в преклонном возрасте, говорит: сердце у престарелой родственницы может не выдержать, ведь таких денег у нее нет и не было.

      В безвыходной ситуации Любовь Григорьевна оказалась из-за того, что кирпичная кладка со стены ее дома обрушилась на припаркованные рядом автомобили. Владельцы иномарок подали на ветерана в суд, потребовав возместить не только материальный, но и моральный ущерб. Чтобы оплатить услуги адвокатов, пожилая женщина была вынуждена даже распродать раритетную мебель, которую так берегла.

      Постройку, где живет Любовь Григорьевна, возвели еще до революции. Здание давно нуждалось в ремонте. Помочь пожилой женщине пообещали в местной администрации. Правда, лишь утеплить ветхую постройку.

      Татьяна Комкова, начальник управления администрации Курска: «Администрация нашла спонсора, который помог утеплить эту упавшую стену, потому что этот дом частный, и если бы расходовались бюджетные деньги, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Поэтому администрация искала даже не спонсора, а благотворителя, который это бы оплатил».

      Ветхий дом — единственная собственность ветерана. Все, что в нем осталось, — старенькое пианино да шкафы 60-х годов. Продавать ей больше нечего.

      Племянница очень надеется, что сможет обжаловать решение суда. Соседи уверены: вины пенсионерки в случившемся нет. По их словам, обрушение произошло из-за большой стройки неподалеку, когда рабочие забивали в землю сваи.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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