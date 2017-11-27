Ветерана из Курска обязали заплатить 500 тысяч за рухнувшую на машины стену дома

В Курске ветерана войны Любовь Козинец обязали выплатить полмиллиона рублей владельцам двух разбитых иномарок, на которые обрушилась часть фасада ветхого дома женщины.

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О решении суда 95-летняя женщина до сих пор не знает: родственники боятся говорить, опасаясь за ее здоровье. Племянница, которая и сама уже в преклонном возрасте, говорит: сердце у престарелой родственницы может не выдержать, ведь таких денег у нее нет и не было.



В безвыходной ситуации Любовь Григорьевна оказалась из-за того, что кирпичная кладка со стены ее дома обрушилась на припаркованные рядом автомобили. Владельцы иномарок подали на ветерана в суд, потребовав возместить не только материальный, но и моральный ущерб. Чтобы оплатить услуги адвокатов, пожилая женщина была вынуждена даже распродать раритетную мебель, которую так берегла.



Постройку, где живет Любовь Григорьевна, возвели еще до революции. Здание давно нуждалось в ремонте. Помочь пожилой женщине пообещали в местной администрации. Правда, лишь утеплить ветхую постройку.



Татьяна Комкова, начальник управления администрации Курска: «Администрация нашла спонсора, который помог утеплить эту упавшую стену, потому что этот дом частный, и если бы расходовались бюджетные деньги, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Поэтому администрация искала даже не спонсора, а благотворителя, который это бы оплатил».



Ветхий дом — единственная собственность ветерана. Все, что в нем осталось, — старенькое пианино да шкафы 60-х годов. Продавать ей больше нечего.



Племянница очень надеется, что сможет обжаловать решение суда. Соседи уверены: вины пенсионерки в случившемся нет. По их словам, обрушение произошло из-за большой стройки неподалеку, когда рабочие забивали в землю сваи.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».