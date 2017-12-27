Изъятых у приемной матери в Хакасии семерых детей вернули в семью

Семеро детей, которые были изъяты у приемной матери Любови Лицегевич из Хакасии, возвращены в семью.
Юлия Богодист, адвокат, представляющий интересы семьи: «Только что все дети вернулись домой — буквально час назад я разговаривала с мамой, и их еще не было. Там такой радостный шум, детки счастливы, сама она (мать) вся в счастье».
Глава Хакасии Виктор Зимин назвал решение суда о возврате в семью приемных детей справедливым. Руководитель региона также пообещал «разобраться, на каком основании было допущено нарушение прав семьи с приемными детьми». Интервью с Зиминым приводит агентство РИА Новости.
Виктор Зимин, глава Хакасии: «Решение суда считаю справедливым, а вот работу некоторых сотрудников из органов опеки и попечительства считаю, мягко говоря, неквалифицированно».
У Лицегевич изъяли детей после того, как сотрудники детского сада пожаловались на нее в органы опеки. Они посчитали, что волосы 4-летнего сына Лицегевич слишком длинные, и это может сказаться на его гендерном восприятии и психологическом развитии. В семье же считают, что сотрудники дошкольного учреждения решили таким образом наказать мать за то, что она не пожелала сдавать деньги на ремонт.
Историей с изъятием детей у Лицегевич заинтересовались детский омбудсмен, а также власти и прокуратура региона. На прошлой неделе суд удовлетворил требования защиты семьи.
Глава Хакасии Виктор Зимин назвал решение суда о возврате в семью приемных детей справедливым. Руководитель региона также пообещал «разобраться, на каком основании было допущено нарушение прав семьи с приемными детьми». Интервью с Зиминым приводит агентство РИА Новости.
Виктор Зимин, глава Хакасии: «Решение суда считаю справедливым, а вот работу некоторых сотрудников из органов опеки и попечительства считаю, мягко говоря, неквалифицированно».
У Лицегевич изъяли детей после того, как сотрудники детского сада пожаловались на нее в органы опеки. Они посчитали, что волосы 4-летнего сына Лицегевич слишком длинные, и это может сказаться на его гендерном восприятии и психологическом развитии. В семье же считают, что сотрудники дошкольного учреждения решили таким образом наказать мать за то, что она не пожелала сдавать деньги на ремонт.
Историей с изъятием детей у Лицегевич заинтересовались детский омбудсмен, а также власти и прокуратура региона. На прошлой неделе суд удовлетворил требования защиты семьи.
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