В Екатеринбурге расследуют торговлю приемными детьми

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников одного из домов ребенка. Приемные родители рассказали, какие взятки с них требовали за усыновление малышей.
Следователям предстоит проверить факты, которые на условиях полнейшей анонимности согласились рассказать родители, усыновившие детей одного из домов ребенка в Екатеринбурге. Получается, что такое благое дело, как устройство ребенка в приемную семью было превращено в хорошо отлаженный бизнес. Национальность малыша, здоровье, цвет глаз и волос — на всё была выставлена своя цена. А заодно проверялось, что там у малютки с наследством: не маячит ли где квартира или счет в банке.
Сейчас сотрудники дома ребенка занимают глухую оборону, ведь рассказ о том, что они, в прямом смысле, торгуют детьми, не только взбудоражил общественность, но вызвал мгновенную реакцию правоохранительных органов. По словам автора расследования, журналиста Софьи Адамовой, следователи позвонили ей в тот же день.
Софья Адамова, журналист: «В своих источниках я уверена. Полиция уже общается с этими людьми. Более того, появились новые люди, которые готовы сотрудничать с полицией и давать показания против этих людей, которые у них вымогали деньги».
Обвинения в адрес сотрудников дома ребенка и местных органов опеки действительно серьезные. Так, одна женщина утверждает, что юрист учреждения фактически выставила ей счет за малыша. Мол, сначала заплатите 80 тысяч рублей, а потом можете усыновлять. И это не единичный случай, уверяет Юлия Савиновских. Ее история недавно прогремела на всю страну. Органы опеки отобрали у нее детей после того, как женщина удалила грудь.
Юлия Савиновских: «Люди хотели меня поддержать. Писали, что тоже сталкивались с тем, что ребенка им долго не отдавали, пришлось его с боем забирать. Были люди, кто рассказывал о том, что их знакомые купили-таки детей, то есть они пошли на это».
Но это далеко не все обвинения. По словам приемных родителей, сотрудники дома ребенка специально под разными предлогами отказывают потенциальным мамам и папам в усыновлении. Или вынуждают их отказаться, расписывая несуществующие у малышей проблемы. Все ради того, чтобы дети подольше задерживались на гособеспечении. А сами, тем временем, обналичивают сиротские деньги и продают закрепленную за ними недвижимость.
Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области: «Мы изучаем документацию, смотрим, какие расчетные счета открыты на детей. Расходовались ли те средства, которые находятся на счетах детей, по каким-либо нуждам».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Сейчас сотрудники дома ребенка занимают глухую оборону, ведь рассказ о том, что они, в прямом смысле, торгуют детьми, не только взбудоражил общественность, но вызвал мгновенную реакцию правоохранительных органов. По словам автора расследования, журналиста Софьи Адамовой, следователи позвонили ей в тот же день.
Софья Адамова, журналист: «В своих источниках я уверена. Полиция уже общается с этими людьми. Более того, появились новые люди, которые готовы сотрудничать с полицией и давать показания против этих людей, которые у них вымогали деньги».
Обвинения в адрес сотрудников дома ребенка и местных органов опеки действительно серьезные. Так, одна женщина утверждает, что юрист учреждения фактически выставила ей счет за малыша. Мол, сначала заплатите 80 тысяч рублей, а потом можете усыновлять. И это не единичный случай, уверяет Юлия Савиновских. Ее история недавно прогремела на всю страну. Органы опеки отобрали у нее детей после того, как женщина удалила грудь.
Юлия Савиновских: «Люди хотели меня поддержать. Писали, что тоже сталкивались с тем, что ребенка им долго не отдавали, пришлось его с боем забирать. Были люди, кто рассказывал о том, что их знакомые купили-таки детей, то есть они пошли на это».
Но это далеко не все обвинения. По словам приемных родителей, сотрудники дома ребенка специально под разными предлогами отказывают потенциальным мамам и папам в усыновлении. Или вынуждают их отказаться, расписывая несуществующие у малышей проблемы. Все ради того, чтобы дети подольше задерживались на гособеспечении. А сами, тем временем, обналичивают сиротские деньги и продают закрепленную за ними недвижимость.
Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области: «Мы изучаем документацию, смотрим, какие расчетные счета открыты на детей. Расходовались ли те средства, которые находятся на счетах детей, по каким-либо нуждам».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии