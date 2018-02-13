У удалившей грудь многодетной матери могут отобрать родных детей

Суд в Екатеринбурге отказался вернуть приемных детей Юлии Савиновских, которых изъяли в конце августа после того, как женщина
из-за проблем со здоровьем сделала операцию по удалению груди. Причины тогда в областном министерстве социальной политики объяснили некими противоречиями между интересами детей и опекуна.
Юлии Савиновских, которая сначала лишила себя груди, потом из-за этого лишилась детей, судьи отказали в праве быть матерью, потому что считают ее отцом. Так получается из их заключения. Замужняя женщина идентифицирует себя как мужчину, что противоречит семейному законодательству России. Юлия с мужем в шоке: мало того, что их семью вдруг признали однополой, так еще и детей они не увидят.
Юлия Савиновских: «Нам не дают с ними видеться, а сама я не пойду на краткосрочную встречу, потому что это будет болезненным. Но даже если бы нам разрешили, я бы не стала себе баллы рисовать в плюсики, издеваясь над детьми».
С виду Савиновских — обычная многодетная семья. Мальчиков с инвалидностью Юлия и Евгений взяли под опеку три года назад, прошли школу приемных родителей. Заботились и радовались результатам, когда их мальчик с ДЦП сделал первые шаги. Проблемы начались из-за блога.
В соцсети многодетная мама от мужского имени рассуждала о вопросах трансгендерности. Когда записи увидела сотрудница опеки, ужаснулась. Всплыла история с удалением груди, и у чиновников сложился паззл. У не попадающей в стандарты матери забрали приемных детей. Хотя Юля божилась, что грудь седьмого размера удалила не от хорошей жизни и пол менять не собирается.
Скандальная история может иметь далеко идущие последствия, если высшие инстанции поддержат местный суд и решат, что нельзя быть женщиной, по доброй воле лишив себя молочных желез. Тогда по иску прокурора можно признать и брак недействительным. А потом даже лишить семью собственных детей.
Подробности — в видеоматериале.
Юлия Савиновских: «Нам не дают с ними видеться, а сама я не пойду на краткосрочную встречу, потому что это будет болезненным. Но даже если бы нам разрешили, я бы не стала себе баллы рисовать в плюсики, издеваясь над детьми».
С виду Савиновских — обычная многодетная семья. Мальчиков с инвалидностью Юлия и Евгений взяли под опеку три года назад, прошли школу приемных родителей. Заботились и радовались результатам, когда их мальчик с ДЦП сделал первые шаги. Проблемы начались из-за блога.
В соцсети многодетная мама от мужского имени рассуждала о вопросах трансгендерности. Когда записи увидела сотрудница опеки, ужаснулась. Всплыла история с удалением груди, и у чиновников сложился паззл. У не попадающей в стандарты матери забрали приемных детей. Хотя Юля божилась, что грудь седьмого размера удалила не от хорошей жизни и пол менять не собирается.
Скандальная история может иметь далеко идущие последствия, если высшие инстанции поддержат местный суд и решат, что нельзя быть женщиной, по доброй воле лишив себя молочных желез. Тогда по иску прокурора можно признать и брак недействительным. А потом даже лишить семью собственных детей.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии