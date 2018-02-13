Лишенная приемных детей женщина с удаленной грудью рассказала о своей гендерной принадлежности

В Екатеринбурге женщину, удалившую себе грудь, лишили возможности воспитывать приемных детей. Такое решение вынес суд после череды разбирательств.
У Юлии Савиновских и ее мужа четверо детей — двое родных и двое приемных. На радикальные меры по изменению тела многодетная мать решилась из-за седьмого размера груди, что, по ее словам, доставляло немало хлопот. Но поскольку операция по уменьшению молочных желез стоит немалых денег, женщина решила удалить грудь полностью.
Впрочем, у представителей опеки к Юлии немало вопросов. Савиновских ведет блог под мужским именем, в котором рассказывает вымышленные истории о жизни трансгендеров. Суд решил, что при такой «самоидентификации» брак Юлии противоречит принципам семейного законодательства нашей страны.
На вопрос судьи о том, женщина она или мужчина, Савиновских ответила, что она личность «с большим набором положительных качеств». В итоге приемных детей опека решила изъять.
Впрочем, у представителей опеки к Юлии немало вопросов. Савиновских ведет блог под мужским именем, в котором рассказывает вымышленные истории о жизни трансгендеров. Суд решил, что при такой «самоидентификации» брак Юлии противоречит принципам семейного законодательства нашей страны.
На вопрос судьи о том, женщина она или мужчина, Савиновских ответила, что она личность «с большим набором положительных качеств». В итоге приемных детей опека решила изъять.
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