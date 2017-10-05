Суд приостановил дело об изъятии детей у удалившей грудь матери

Невероятный поворот в истории приемной семьи из Уральской столицы. Речь идет о многодетной матери Юлии Савиновских, у которой сотрудники органов опеки забрали двоих детей обратно в приют. Такое решение они приняли, узнав, что женщина легла под нож хирурга, желая полностью избавиться от пышных форм. Эксперты посчитали, что это первый шаг на пути к смене пола.
Сама Юлия уверяет, что не собирается превращаться в мужчину. Она обратилась в суд, и сегодня он приостановил процедуру расторжения договора об опеке. Впрочем, пока о возвращении малышей в семью речи не идет.
Что удивительно, органы опеки сами инициировали этот судебный процесс, но никто из сотрудников службы в суд сегодня так и не явился. На этом заседании должен был решаться вопрос о расторжении с Юлией Савиновских договора об опекунстве. Возможно, в представлении многих не так выглядит идеальная мать: с татуировками, с мужской стрижкой и ярким мрачноватым макияжем. И что вносит еще больший диссонанс: она добровольно легла под нож хирурга и удалила себе грудь, которой кто-то и позавидовал бы — 7-го размера. Похоже, это и стало поводом для того, чтобы забрать у Юлии двоих приемных мальчиков. Трое родных малышей остались с ней.
Юлия объясняет, что большая грудь приносила ей массу неудобств: в футбол с мальчишками не поиграть, не высыпалась, спина болела. Однако, по мнению органов опеки, операция по удалению груди — первый шаг на пути к смене пола. Многодетная мать удивила их еще и тем, что завела виртуальный дневник от лица тренсгендера: делилась мыслями мужчины, закованного в теле женщины.
Юлия претензии отвергает. Женщина говорит, что ее пикантный образ в Интернете якобы был лишь художественным вымыслом, а сама она любит своих детей и становиться для них папой не планирует. А этого, в общем-то, больше всего и опасались сотрудники соцзащиты: что в итоге получат семью, где оба родителя — мужчины.
Между тем в Министерстве соцзащиты заявили, что детей забрали из семьи, так как мать имеет серьезное заболевание. Правда, какое именно — не уточнили. Сама она уверяет, что полностью здорова. Более того, на этой неделе прошла освидетельствование у психиатров, которые единогласно решили: в услугах специалистов по душевным расстройствам не нуждается.
Юлия Савиновских: «Они, видимо, хотят, чтобы жили в детских домах, видимо, потому что та практика, пока дети жили у меня показывает, что было улучшение медицинских показателей. Все соседи за меня стоят, в конце концов!».
Полтора месяца двое ее приемных сыновей находятся в детском доме. Более того, их фотографии уже появились на сайте для усыновителей. Юлия уверяет, мальчики к ней очень привязаны. У обоих — серьезные проблемы со здоровьем, инвалидность, потребность в дорогостоящем лечении. Разлука с матерью и смена домашней обстановки на стены приюта может причинить им непоправимый вред. Рассмотрение этого непростого дела из-за неявки органов опеки сегодня отложили до 18 октября. Тем временем 40-летняя женщина, которая выносила и выкормила троих детей, содрогается от любого стука в дверь. А вдруг кто-то посчитает, что и для ее родных малышей она теперь не достаточно хорошая мать.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
Что удивительно, органы опеки сами инициировали этот судебный процесс, но никто из сотрудников службы в суд сегодня так и не явился. На этом заседании должен был решаться вопрос о расторжении с Юлией Савиновских договора об опекунстве. Возможно, в представлении многих не так выглядит идеальная мать: с татуировками, с мужской стрижкой и ярким мрачноватым макияжем. И что вносит еще больший диссонанс: она добровольно легла под нож хирурга и удалила себе грудь, которой кто-то и позавидовал бы — 7-го размера. Похоже, это и стало поводом для того, чтобы забрать у Юлии двоих приемных мальчиков. Трое родных малышей остались с ней.
Юлия объясняет, что большая грудь приносила ей массу неудобств: в футбол с мальчишками не поиграть, не высыпалась, спина болела. Однако, по мнению органов опеки, операция по удалению груди — первый шаг на пути к смене пола. Многодетная мать удивила их еще и тем, что завела виртуальный дневник от лица тренсгендера: делилась мыслями мужчины, закованного в теле женщины.
Юлия претензии отвергает. Женщина говорит, что ее пикантный образ в Интернете якобы был лишь художественным вымыслом, а сама она любит своих детей и становиться для них папой не планирует. А этого, в общем-то, больше всего и опасались сотрудники соцзащиты: что в итоге получат семью, где оба родителя — мужчины.
Между тем в Министерстве соцзащиты заявили, что детей забрали из семьи, так как мать имеет серьезное заболевание. Правда, какое именно — не уточнили. Сама она уверяет, что полностью здорова. Более того, на этой неделе прошла освидетельствование у психиатров, которые единогласно решили: в услугах специалистов по душевным расстройствам не нуждается.
Юлия Савиновских: «Они, видимо, хотят, чтобы жили в детских домах, видимо, потому что та практика, пока дети жили у меня показывает, что было улучшение медицинских показателей. Все соседи за меня стоят, в конце концов!».
Полтора месяца двое ее приемных сыновей находятся в детском доме. Более того, их фотографии уже появились на сайте для усыновителей. Юлия уверяет, мальчики к ней очень привязаны. У обоих — серьезные проблемы со здоровьем, инвалидность, потребность в дорогостоящем лечении. Разлука с матерью и смена домашней обстановки на стены приюта может причинить им непоправимый вред. Рассмотрение этого непростого дела из-за неявки органов опеки сегодня отложили до 18 октября. Тем временем 40-летняя женщина, которая выносила и выкормила троих детей, содрогается от любого стука в дверь. А вдруг кто-то посчитает, что и для ее родных малышей она теперь не достаточно хорошая мать.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
Комментарии