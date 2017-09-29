Власти отказались вернуть детей удалившей грудь жительнице Урала

Свердловские власти отказались вернуть двух приемных детей жительнице Екатеринбурга Юлии Савиновских, которых у нее забрали.
Жительница Екатеринбурга Юлии Савиновских получила официальный отказ в возвращении детей в семью от Министерства социальной политики Свердловской области. Копия документа опубликована на странице женщины в Facebook.
Ранее власти сообщили, что двух приемных сыновей у женщины изъяли из-за некого заболевания, которое запрещает процедуру усыновления. Орджоникидзевский суд Екатеринбурга встал на сторону опеки.
Сама Савиновских писала в соцсетях, что детей у нее забрали после того, как она сделала операцию по уменьшению молочных желез. Также якобы органам опеки не понравилось, что Юлия под мужским псевдонимом писала в соцсетях рассказы о жизни трансгендера.
«Нарушений в деятельности управления социальной политики по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург не выявлено», — сообщается в документе регионального министерства.
Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что внимательно следит за развитием ситуации в семье Савиновских и предпримет все возможное, чтобы посодействовать возвращению детей в семью.
Ранее власти сообщили, что двух приемных сыновей у женщины изъяли из-за некого заболевания, которое запрещает процедуру усыновления. Орджоникидзевский суд Екатеринбурга встал на сторону опеки.
Сама Савиновских писала в соцсетях, что детей у нее забрали после того, как она сделала операцию по уменьшению молочных желез. Также якобы органам опеки не понравилось, что Юлия под мужским псевдонимом писала в соцсетях рассказы о жизни трансгендера.
«Нарушений в деятельности управления социальной политики по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург не выявлено», — сообщается в документе регионального министерства.
Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что внимательно следит за развитием ситуации в семье Савиновских и предпримет все возможное, чтобы посодействовать возвращению детей в семью.
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