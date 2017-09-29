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    Власти отказались вернуть детей удалившей грудь жительнице Урала. Екатеринбург, дети и подростки, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти отказались вернуть детей удалившей грудь жительнице Урала

    Власти отказались вернуть детей удалившей грудь жительнице Урала

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    Власти отказались вернуть детей удалившей грудь жительнице Урала

    Власти отказались вернуть детей удалившей грудь жительнице Урала

    Власти отказались вернуть детей удалившей грудь жительнице Урала

      Свердловские власти отказались вернуть двух приемных детей жительнице Екатеринбурга Юлии Савиновских, которых у нее забрали.

      Жительница Екатеринбурга Юлии Савиновских получила официальный отказ в возвращении детей в семью от Министерства социальной политики Свердловской области. Копия документа опубликована на странице женщины в Facebook.

      Ранее власти сообщили, что двух приемных сыновей у женщины изъяли из-за некого заболевания, которое запрещает процедуру усыновления. Орджоникидзевский суд Екатеринбурга встал на сторону опеки.

      Сама Савиновских писала в соцсетях, что детей у нее забрали после того, как она сделала операцию по уменьшению молочных желез. Также якобы органам опеки не понравилось, что Юлия под мужским псевдонимом писала в соцсетях рассказы о жизни трансгендера.

      «Нарушений в деятельности управления социальной политики по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург не выявлено», — сообщается в документе регионального министерства.

      Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что внимательно следит за развитием ситуации в семье Савиновских и предпримет все возможное, чтобы посодействовать возвращению детей в семью.

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