Ройзман пообещал вернуть сыновей удалившей грудь многодетной матери

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что внимательно следит за судьбой семьи Савиновских, у которых органы опеки изъяли приемных сыновей.
Евгений Ройзман пообещал, что предпримет все возможное, чтобы посодействовать возвращению детей в семью Юлии Савиновских, сообщает НСН.
Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга: «Сейчас женщина боится, что у нее изымут и родных детей, им и без того создали трагическую ситуацию. Я считаю, что приемные дети вытащили счастливый билет, попав в эту семью. Я слежу за ситуацией, переживаю, смотрю, как можно посодействовать. Я поставил в известность местного детского омбудсмена. Договорились, что семья придет к нему на прием и расскажет всю ситуацию».
Напомним, в Екатеринбурге у многодетной матери забрали детей после того, как она решилась удалить себе молочные железы. В реабилитационный центр отправили двоих приемных мальчиков с тяжелейшими заболеваниями. Сотрудникам органов опеки также не понравился блог, который вела многодетная женщина. Изъятием детей из семьи заинтересовались следственные органы и омбудсмен Анна Кузнецова.
Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга: «Сейчас женщина боится, что у нее изымут и родных детей, им и без того создали трагическую ситуацию. Я считаю, что приемные дети вытащили счастливый билет, попав в эту семью. Я слежу за ситуацией, переживаю, смотрю, как можно посодействовать. Я поставил в известность местного детского омбудсмена. Договорились, что семья придет к нему на прием и расскажет всю ситуацию».
Напомним, в Екатеринбурге у многодетной матери забрали детей после того, как она решилась удалить себе молочные железы. В реабилитационный центр отправили двоих приемных мальчиков с тяжелейшими заболеваниями. Сотрудникам органов опеки также не понравился блог, который вела многодетная женщина. Изъятием детей из семьи заинтересовались следственные органы и омбудсмен Анна Кузнецова.
Комментарии