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    Ройзман пообещал вернуть сыновей удалившей грудь многодетной матери

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    Ройзман пообещал вернуть сыновей удалившей грудь многодетной матери

    Ройзман пообещал вернуть сыновей удалившей грудь многодетной матери

    Ройзман пообещал вернуть сыновей удалившей грудь многодетной матери

    Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что внимательно следит за судьбой семьи Савиновских, у которых органы опеки изъяли приемных сыновей.

    Евгений Ройзман пообещал, что предпримет все возможное, чтобы посодействовать возвращению детей в семью Юлии Савиновских, сообщает НСН.

    Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга: «Сейчас женщина боится, что у нее изымут и родных детей, им и без того создали трагическую ситуацию. Я считаю, что приемные дети вытащили счастливый билет, попав в эту семью. Я слежу за ситуацией, переживаю, смотрю, как можно посодействовать. Я поставил в известность местного детского омбудсмена. Договорились, что семья придет к нему на прием и расскажет всю ситуацию».

    смотретьСК и Кузнецова заинтересовались изъятием детей у жительницы Урала, удалившей молочные железы
    СК и Кузнецова заинтересовались изъятием детей у жительницы Урала, удалившей молочные железы
    Напомним, в Екатеринбурге у многодетной матери забрали детей после того, как она решилась удалить себе молочные железы. В реабилитационный центр отправили двоих приемных мальчиков с тяжелейшими заболеваниями. Сотрудникам органов опеки также не понравился блог, который вела многодетная женщина. Изъятием детей из семьи заинтересовались следственные органы и омбудсмен Анна Кузнецова.

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