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    У многодетной матери из Екатеринбурга отобрали приемных сыновей из-за блога трансгендера. дети и подростки, Екатеринбург, пластическая хирургия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ многодетной матери из Екатеринбурга отобрали приемных сыновей из-за блога трансгендера

    У многодетной матери из Екатеринбурга отобрали приемных сыновей из-за блога трансгендера

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    У многодетной матери из Екатеринбурга отобрали приемных сыновей <nobr>из-за</nobr> блога трансгендера

    У многодетной матери из Екатеринбурга отобрали приемных сыновей из-за блога трансгендера

    У многодетной матери из Екатеринбурга отобрали приемных сыновей <nobr>из-за</nobr> блога трансгендера

      Жительница Екатеринбурга вынуждена бороться с тяжелыми последствиями пластической операции. После того как она легла под нож хирурга, у многодетной матери забрали двоих приемных сыновей.

      То, что взвешенное и обдуманное решение сделать мастэктомию в конечном итоге лишит ее не только груди, но и двоих детей, Юлия Савиновских, конечно, и представить не могла.

      Районный суд вынес решение изъять у супругов-опекунов сирот — мальчиков четырех и пяти лет. Оба — инвалиды. Соцслужбы признали семью неблагополучной, по сути, узнав о том, что женщина добровольно отказалась от того, чему многие позавидовали бы, — бюста седьмого размера. Но не это стало главным аргументом сотрудников органов опеки, а то, что женщина вела в Интернете блог от лица трансгендера. Юлия толком объяснить не может, зачем она придумала персонажа с пикантной биографией.

      Юлия Савиновских: «Мне просто казалась, что это интересная тема. Это был творческий блог на 100%. Я считаю этих людей хорошими, добрыми».

      Сотрудники Следственного комитета будут выяснять, были ли основания для изъятия детей. О намерении изучить обстоятельства ситуации с Савиновских сообщила также детский омбудсмен Анна Кузнецова, передает ТАСС.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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