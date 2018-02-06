Суд признал законным изъятие приемных сыновей у удалившей грудь женщины

В Екатеринбурге суд поставил точку в громкой истории семьи Савиновских, у которых изъяли приемных детей
из-за мастэктомии — операции по удалению груди.
Разбирательство шло больше года. В итоге было решено, что для мальчиков найдут новых опекунов, поскольку прежние, по мнению специалистов, негативно влияли на их психическое развитие.
Одной из причин для принятия такого решения стало то, что пациентка сразу же после хирургического вмешательства начала вести в Интернете блог от лица трансгендера, то есть человека, сменившего пол.
Это и насторожило соцработников, которые составили исковое заявление с требованием лишить Юлию Савиновских возможности воспитывать приемных детей. Сама же она уверяла, что фейковая страничка в Сети — это что-то вроде социального эксперимента.
Юлия Савиновских: «У высоконравственных сотрудников органов опеки есть мнение, что я недостойна быть опекуном, хотя они меня не обследовали. Я соглашалась на любые обследования, чтобы доказать обратное».
Вероятнее всего, полагают соцработники, такой итог разбирательства вообще лишит супругов возможности когда-либо вновь стать опекунами или приемными родителями.
Однако Юлия и ее муж намерены обжаловать решение суда.
Одной из причин для принятия такого решения стало то, что пациентка сразу же после хирургического вмешательства начала вести в Интернете блог от лица трансгендера, то есть человека, сменившего пол.
Это и насторожило соцработников, которые составили исковое заявление с требованием лишить Юлию Савиновских возможности воспитывать приемных детей. Сама же она уверяла, что фейковая страничка в Сети — это что-то вроде социального эксперимента.
Юлия Савиновских: «У высоконравственных сотрудников органов опеки есть мнение, что я недостойна быть опекуном, хотя они меня не обследовали. Я соглашалась на любые обследования, чтобы доказать обратное».
Вероятнее всего, полагают соцработники, такой итог разбирательства вообще лишит супругов возможности когда-либо вновь стать опекунами или приемными родителями.
Однако Юлия и ее муж намерены обжаловать решение суда.
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