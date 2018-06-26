Москалькова прибыла на Украину для встречи с моряками судна «Норд»

Российский омбудсмен планирует посетит на Украине осужденного военного Максима Одинцова и моряков с арестованного рыболовецкого судна «Норд».
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев для посещения осужденных на Украине россиян. Об этом Москалькова сообщила на своей странице в Instagram.
Омбудсмен уточнила, что планирует посетить в украинской столице осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова.
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ: «Наш МИД направил ноту с просьбой о посещению мною в СИЗО российского гражданина. Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, Денисова (уполномоченная по правам человека на Украине — прим. НТВ.Ru) тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, по зеркальным возможностям, смогу посетить российского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа Людмилы Денисовой, понятно, что она ходатайствует и не против».
Затем, добавила омбудсмен, она намерена встретиться с членами экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд». Напомним, украинские пограничники не выпускают моряков в Крым, заявляя, что моряки являются гражданами Украины, и у них нет украинских документов для выезда. Двоим членам экипажа удалось покинуть территорию Украины и вернуться домой через Белоруссию.
Москалькова также сообщила, что посещение арестованного по обвинению в госизмене российского журналиста Кирилла Вышинского пока не входит в повестку ее визита на Украину, передает РИА Новости.
Татьяна Москалькова: «Согласно принципам мониторингового посещения — паритетности, зеркальности, поскольку у меня было одно посещение в Омске вместе с консулом Украины, то наши переговоры с Людмилой Денисовой закончились тем, что я или российская сторона вправе посетить одного человека».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Позже омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.
Омбудсмен уточнила, что планирует посетить в украинской столице осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова.
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ: «Наш МИД направил ноту с просьбой о посещению мною в СИЗО российского гражданина. Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, Денисова (уполномоченная по правам человека на Украине — прим. НТВ.Ru) тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, по зеркальным возможностям, смогу посетить российского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа Людмилы Денисовой, понятно, что она ходатайствует и не против».
Затем, добавила омбудсмен, она намерена встретиться с членами экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд». Напомним, украинские пограничники не выпускают моряков в Крым, заявляя, что моряки являются гражданами Украины, и у них нет украинских документов для выезда. Двоим членам экипажа удалось покинуть территорию Украины и вернуться домой через Белоруссию.
Москалькова также сообщила, что посещение арестованного по обвинению в госизмене российского журналиста Кирилла Вышинского пока не входит в повестку ее визита на Украину, передает РИА Новости.
Татьяна Москалькова: «Согласно принципам мониторингового посещения — паритетности, зеркальности, поскольку у меня было одно посещение в Омске вместе с консулом Украины, то наши переговоры с Людмилой Денисовой закончились тем, что я или российская сторона вправе посетить одного человека».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Позже омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.
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