Путин и Порошенко провели телефонный разговор

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что сегодня между президентами России и Украины состоялся телефонный разговор.
Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Пётр Порошенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию с украинцами, отбывающими наказание за организацию терактов в Крыму.
В пресс-релизе администрации президента Украины осужденные украинцы называются «заложниками». Отмечается, что Пётр Порошенко попросил российского лидера обеспечить допуск уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим гражданам этой страны. Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила приглашение украинской коллеге Людмиле Денисовой приехать на переговоры 18 июня.
В Кремле отметили, что Путин и Порошенко также обсудили вопросы урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. Российский президент выразил обеспокоенность ростом числа жертв в Донбассе в результате обстрелов ВСУ.
Также стороны обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ на Украине.
Это уже второй за последние две недели разговор президентов России и Украины. Ранее во время беседы по телефону российский лидер потребовал от Порошенко освободить арестованных в Киеве журналистов.
В пресс-релизе администрации президента Украины осужденные украинцы называются «заложниками». Отмечается, что Пётр Порошенко попросил российского лидера обеспечить допуск уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим гражданам этой страны. Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила приглашение украинской коллеге Людмиле Денисовой приехать на переговоры 18 июня.
В Кремле отметили, что Путин и Порошенко также обсудили вопросы урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. Российский президент выразил обеспокоенность ростом числа жертв в Донбассе в результате обстрелов ВСУ.
Также стороны обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ на Украине.
Это уже второй за последние две недели разговор президентов России и Украины. Ранее во время беседы по телефону российский лидер потребовал от Порошенко освободить арестованных в Киеве журналистов.
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