Омбудсмены России и Украины договорились о встрече в Москве

Татьяна Москалькова направила приглашение Людмиле Денисовой приехать на переговоры 18 июня.
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова договорилась о встрече с украинской коллегой Людмилой Денисовой 18 июня. Об этом «Интерфаксу» сообщила в пятницу сама Москалькова.
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ: «В ходе последних телефонных переговоров мы договорились встретиться в понедельник в Москве, в моем офисе, для того чтобы наметить пути взаимодействия, наиболее оптимальный график и логистику посещения тех граждан, которых Денисова обозначила в своем списке, направленном мне для посещения, и соответственно, тех граждан, которых я указала в своем списке для возможного посещения в Украине».
Москалькова сообщила, что сначала омбудсмены собирались провести переговоры в Омске, и добавила, что отказ Денисовой от поездки туда вызвал у нее «полное недоумение», так как в омской колонии отбывает наказание украинец Дмитрий Штыбликов, которого Денисова собиралась посетить.
Напомним, ранее уполномоченная по правам человека на Украине заявила, что прибыла на Ямал, чтобы посетить Олега Сенцова, осужденного за терроризм и отбывающего там наказание, однако к Сенцову ее не пустили. Москалькова объяснила, что в настоящее время Денисова находится на Ямале в нарушение российских законов, так как дата ее поездки в Россию еще не была согласована.
Российский омбудсмен также сообщила, что уже направила украинской коллеге приглашение встретиться 18 июня, и добавила, что считает странными заявления Денисовой о том, что переговоры по поводу визитов заключенных зашли в тупик.
Напомним, о посещении уполномоченными по правам человека осужденных в России и на Украине договорились президент РФ Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко. Ранее в Киеве заявляли о готовности обменять 23 осужденных на Украине россиян на украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. Также в Киеве не исключали возможность обмена Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого арестовали по обвинению в госизмене. Комментируя это предложение, Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность, а Сенцов осужден по обвинению в подготовке теракта.
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ: «В ходе последних телефонных переговоров мы договорились встретиться в понедельник в Москве, в моем офисе, для того чтобы наметить пути взаимодействия, наиболее оптимальный график и логистику посещения тех граждан, которых Денисова обозначила в своем списке, направленном мне для посещения, и соответственно, тех граждан, которых я указала в своем списке для возможного посещения в Украине».
Москалькова сообщила, что сначала омбудсмены собирались провести переговоры в Омске, и добавила, что отказ Денисовой от поездки туда вызвал у нее «полное недоумение», так как в омской колонии отбывает наказание украинец Дмитрий Штыбликов, которого Денисова собиралась посетить.
Напомним, ранее уполномоченная по правам человека на Украине заявила, что прибыла на Ямал, чтобы посетить Олега Сенцова, осужденного за терроризм и отбывающего там наказание, однако к Сенцову ее не пустили. Москалькова объяснила, что в настоящее время Денисова находится на Ямале в нарушение российских законов, так как дата ее поездки в Россию еще не была согласована.
Российский омбудсмен также сообщила, что уже направила украинской коллеге приглашение встретиться 18 июня, и добавила, что считает странными заявления Денисовой о том, что переговоры по поводу визитов заключенных зашли в тупик.
Напомним, о посещении уполномоченными по правам человека осужденных в России и на Украине договорились президент РФ Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко. Ранее в Киеве заявляли о готовности обменять 23 осужденных на Украине россиян на украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. Также в Киеве не исключали возможность обмена Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого арестовали по обвинению в госизмене. Комментируя это предложение, Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность, а Сенцов осужден по обвинению в подготовке теракта.
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