Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных журналистов

Владимир Путин провел телефонный разговор с Петром Порошенко.
Особое внимание во время разговора было уделено вопросам гуманитарного характера, в том числе обмену удерживаемыми лицами. Так, Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.
Президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека России и Украины посетят заключенных.
Также обсуждалась ситуация в Донбассе, в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи глав МИД государств «нормандского формата», сообщили в пресс-службе Кремля.
А в пресс-службе украинского президента рассказали, что Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинцев, осужденных в России, и выразил обеспокоенность в связи с ухудшением состояния тех из них, кто объявил голодовку.
Отметим, что ранее в Киеве заявляли о готовности обменять 23 россиян, получивших сроки на Украине, на своих граждан, которые находятся в российских тюрьмах. А в украинском МИД не исключали возможность обмена Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку, на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене.
Это предложение во время прямой линии прокомментировал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность, в то время как Сенцова осудили за подготовку теракта.
Президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека России и Украины посетят заключенных.
Также обсуждалась ситуация в Донбассе, в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи глав МИД государств «нормандского формата», сообщили в пресс-службе Кремля.
А в пресс-службе украинского президента рассказали, что Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинцев, осужденных в России, и выразил обеспокоенность в связи с ухудшением состояния тех из них, кто объявил голодовку.
Отметим, что ранее в Киеве заявляли о готовности обменять 23 россиян, получивших сроки на Украине, на своих граждан, которые находятся в российских тюрьмах. А в украинском МИД не исключали возможность обмена Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку, на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене.
Это предложение во время прямой линии прокомментировал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность, в то время как Сенцова осудили за подготовку теракта.
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