    Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных журналистов. Порошенко, Путин, журналистика, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин потребовал от Порошенко освободить арестованных журналистов

    Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных журналистов

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    Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных журналистов

    Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных журналистов

      Владимир Путин провел телефонный разговор с Петром Порошенко.

      Особое внимание во время разговора было уделено вопросам гуманитарного характера, в том числе обмену удерживаемыми лицами. Так, Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.

      Президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека России и Украины посетят заключенных.

      Также обсуждалась ситуация в Донбассе, в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи глав МИД государств «нормандского формата», сообщили в пресс-службе Кремля.

      А в пресс-службе украинского президента рассказали, что Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинцев, осужденных в России, и выразил обеспокоенность в связи с ухудшением состояния тех из них, кто объявил голодовку.

      Отметим, что ранее в Киеве заявляли о готовности обменять 23 россиян, получивших сроки на Украине, на своих граждан, которые находятся в российских тюрьмах. А в украинском МИД не исключали возможность обмена Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку, на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене.

      смотретьПутин исключил вариант обмена Сенцова на Вышинского
      Путин исключил вариант обмена Сенцова на Вышинского
      Это предложение во время прямой линии прокомментировал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность, в то время как Сенцова осудили за подготовку теракта.

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