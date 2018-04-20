Моряки с «Норда» рассказали, как украинские пограничники захватывали судно

История пленения на Украине моряков российского рыболовного судна «Норд» получила новый поворот. Несмотря на все препятствия со стороны украинских силовиков, двоим членам экипажа чудом удалось пройти паспортный контроль и вылететь из Киева сначала в Минск, а затем уже в Крым.
Свежевыданные в посольстве России в Киеве паспорта и печати о пересечении границы — коку сейнера «Норд» Ирине Обориной и матросу Дмитрию Таразанову — чудом удалось вырваться из плена. Украинские пограничники просто не ждали моряков в аэропорту, ведь авиасообщения между Россией и Украиной давно нет. Поэтому моряки полетели в Белоруссию.
Ирина Оборина: «Это лучший день был в моей жизни. А еще лучше будет, когда вся команда соберется вместе».
Возвращение домой крымских моряков готовили долго и тщательно. Украинские пограничники контролировали все пункты пропуска на границе с Россией. Было принято решение отправить моряков в третью страну, а уже оттуда в Россию.
Ирина Оборина: «Наверное, чуточку везения, поэтому и проскочили».
Побег удался только двоим, следующий борт в Минск задержали украинские пограничники. Команду «Норда» сняли с рейса и составили протоколы «об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины». После новых угроз и допросов моряки укрылись в посольстве России.
Реакция МИД РФ на очередное беззаконие украинских властей была молниеносной и жесткой.
МИД РФ: «Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия».
Теперь точно известно, что захват «Норда» был спланированной операцией украинских спецслужб. По словам моряков, захват проводило некое спецподразделение, а пограничный катер выполнял роль приманки и транспортного средства.
Дмитрий Таразанов: «Уже с автоматами, уже в балаклавах, и два пулемета — один на корме, один на надстройке стояли уже наведенные».
Подробности — в видеоматериале.
Ирина Оборина: «Это лучший день был в моей жизни. А еще лучше будет, когда вся команда соберется вместе».
Возвращение домой крымских моряков готовили долго и тщательно. Украинские пограничники контролировали все пункты пропуска на границе с Россией. Было принято решение отправить моряков в третью страну, а уже оттуда в Россию.
Ирина Оборина: «Наверное, чуточку везения, поэтому и проскочили».
Побег удался только двоим, следующий борт в Минск задержали украинские пограничники. Команду «Норда» сняли с рейса и составили протоколы «об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины». После новых угроз и допросов моряки укрылись в посольстве России.
Реакция МИД РФ на очередное беззаконие украинских властей была молниеносной и жесткой.
МИД РФ: «Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия».
Теперь точно известно, что захват «Норда» был спланированной операцией украинских спецслужб. По словам моряков, захват проводило некое спецподразделение, а пограничный катер выполнял роль приманки и транспортного средства.
Дмитрий Таразанов: «Уже с автоматами, уже в балаклавах, и два пулемета — один на корме, один на надстройке стояли уже наведенные».
Подробности — в видеоматериале.
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