    Киев отказал арестованному журналисту Вышинскому во встрече с консулом

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    Киев отказал арестованному журналисту Вышинскому во встрече с консулом

    Киев отказал арестованному журналисту Вышинскому во встрече с консулом

    Украинские власти запретили консулу РФ посетить главного редактора РИА Новости Украина.

    О том, что Киев запретил российскому консулу посетить арестованного Кирилла Вышинского, сообщила в пятницу уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она уточнила, что получила от российского МИД копию соответствующего документа от украинских дипломатов. Прошение о встрече с консулом Вышинский подал вчера, передает РИА Новости.

    Москалькова добавила, что сама она также не сможет посетить Вышинского в субботу, так как Киев еще не дал ей разрешения на посещение россиян в украинских СИЗО. Ехать же на Украину «ради демарша или пиара» без разрешения она не намерена, передает слова Москальковой ТАСС.

    смотретьКиев передал Москве список заключенных россиян для обмена
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    Напомним, ранее президент России Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Позже омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений. Украинский омбудсмен Людмила Денисова уже приезжала в Россию, чтобы посетить осужденного за терроризм Олега Сенцова, но ее визит тогда еще не был согласован, и к Сенцову ее не пустили.

    Кирилл Вышинский, главный редактор РИА Новости Украина, находится в Херсоне под стражей без права выхода под залог. Журналиста задержали 15 мая по обвинению в государственной измене. Накануне Кирилл Вышинский, который также является гражданином РФ, заявил об отказе от гражданства Украины.

    Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что вариант с обменом Вышинского на Сенцова исключен, так как Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность.

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