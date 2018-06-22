    Порошенко разрешил Москальковой въезд на Украину

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко
    Порошенко разрешил Москальковой въезд на Украину

    Порошенко разрешил Москальковой въезд на Украину

    Порошенко разрешил Москальковой въезд на Украину
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко

    • Президент Украины Пётр Порошенко снял запрет на въезд в страну российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

    Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Людмила Денисова. По ее словам, Порошенко разрешил Москальковой въезд на Украину, чтобы она могла посетить задержанных в стране россиян.

    Людмила Денисова: «У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать в Украину».

    Денисова пояснила, что лично просила об этом президента и тот выполнил ее просьбу, передает сайт украинского телеканала «Общественное ТВ».

    смотретьПутин и Порошенко провели телефонный разговор
    Путин и Порошенко провели телефонный разговор
    Ранее Пётр Порошенко и Владимир Путин по телефону договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Позже омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru