Президент Украины Пётр Порошенко снял запрет на въезд в страну российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Людмила Денисова. По ее словам, Порошенко разрешил Москальковой въезд на Украину, чтобы она могла посетить задержанных в стране россиян.
Людмила Денисова: «У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать в Украину».
Денисова пояснила, что лично просила об этом президента и тот выполнил ее просьбу, передает сайт украинского телеканала «Общественное ТВ».
Ранее Пётр Порошенко и Владимир Путин по телефону договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Позже омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.
Людмила Денисова: «У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать в Украину».
Денисова пояснила, что лично просила об этом президента и тот выполнил ее просьбу, передает сайт украинского телеканала «Общественное ТВ».
Ранее Пётр Порошенко и Владимир Путин по телефону договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Позже омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.
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